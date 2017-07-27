«Золотий» день збірної України на Всесвітніх іграх

3 «золота», 2 «срібла» та топове восьме місце в командному заліку… Таким був шостий день, 26 липня, змагань на Всесвітніх іграх у Вроцлаві.

Веслування

У веслуванні на ергометрах (тренажери) на дистанції 2000 метрів Олена Буряк здобула «золото». Українка подолала дистанцію за 6 хвилин 22,8 секунди. Таким чином спортсменка встановила новий світовий рекорд.

Її співвітчизник Антон Бондаренко в цій же дисципліні серед чоловіків став третім. Його результат – 5 хвилин 46,5 секунд. На жаль, дві нагороди збірної України у веслуванні на ергометрах не зараховуються до неофіційного командного заліку, адже цей вид спорту не є показовим.

Проте українці все ж таки додали до свого кошику нагороди, які зараховують у медальний залік, але про це далі…

Пауерліфтинг

Традиційно пауерліфтинг або, як жартує зарубіжна преса, справжній національний вид спорту України, приніс «синьо-жовтим» нагороди.

У надважкій вазі серед жінок одразу виступало дві українки: Тетяна Мельник та Євгенія Тішакова.

Чинна чемпіонка світу, срібна призерка Всесвітніх ігор 2013 року Тетяна Мельник у присіданні показала результат 245 кілограмів, у жимі лежачи – 170 кілограмів та у становій тязі – 205 кілограмів.

«Трохи не набрали у присіданні, тому що перший підхід змазали через глибину присідання. У жимі також: через недосвідченість асистента не змогла правильно вибрати позу, щоб без проблем забирати штангу. Тож думаю, що і там могли набрати більше кілограмів», – пояснила Тетяна Мельник.

​Причому варто зазначити, що під час жиму лежачи асистенти (волонтери) неправильно подали штангу, через що українка була вимушена повернути її на місце та робити спробу заново. А це витрачання часу та сил.

Після своїх усіх виконаних вправ Мельник була першою, але остання спроба американки Боніки Лоу в становій тязі залишила українку другою.

«Чому не ризикнула взяти іншу вагу? Я знала свою межу в становій тязі. Ми й так продемонстрували практично мій найкращий результат у цій вправі. На жаль, я не була у виграшній позиції, бо я – спортсменка з найменшою особистою вагою. А отже, суперваговики, коли виходили після мене, то вже бачили скільки їм потрібно підняти, щоб перекрити мій результат», – пояснила Мельник.

Загалом українка підняла 620 кілограмів. Інша українка Євгенія Тішакова стала п'ятою.

Останні нагороди в пауерліфтингу розігрувалися в надважкій вазі серед чоловіків. І знову одразу два представники України – Олексій Бичков та Олексій Рокочий боролися за медалі.

На жаль, Олексій Бичков не зміг підняти заявлену вагу 405 кілограмів за всі три спроби, а отже, вже після першої вправи українець завершив змагатися за нагороди.

Олексій Рокочий з Лиману у присіданні зі штангою показав результат – 432,5 кілограми, у жимі лежачи – 317,5 кілограмів та у становій тязі – 355 кілограмів. Усього 1105 кілограмів – і це «золото»!

Свою перемогу чемпіон Всесвітніх ігор присвятив своєму батькові, якого немає вже поруч.

Українські пауерліфтери загалом здобули 7 нагород (3 золотих, 2 срібних, 2 бронзових), встановили 4 світові рекорди та унікальне досягнення – чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор Лариса Соловйова.

Спортивне орієнтування

На середній дистанції у спортивному орієнтуванні українці не змогли пробитися до топової трійки спортсменів. Найкращий результат – у Олександра Кратова, який завершив дистанцію за 36 хвилин 7 секунд і став шостим. Трохи більше часу потрібно було іншому українцеві Руслану Глібову. Він фінішував восьмим.

Серед жінок Надія Волинська пробігла за 37 хвилин 31 секунду і стала дев'ятою. Інша українка Катерина Дзема – 33-ю.

Карате

2 спортсмени, 2 нагороди...І Станіслав Горуна, і Аніта Серьогіна довели, що Україна готова брати участь у наступних Олімпійських іграх в Токіо. І справжньою перевіркою для спортсменів стали саме Всесвітні ігри.

Український козак срібний чемпіон Європи Станіслав Горуна, який виступає у ваговій категорії до 75 кілограмів, у першому бої зустрівся з американцем Скотом Томасом. Перемога 6:1 на користь українця. За словами тренера Антона Нікуліна, Станіславові саме в цій зустрічі потрібно було перемагати.

«Головний суперник у кваліфікації був американець, якому ми поступалися останнім часом. Це був принциповий бій. І я дуже хвилювався через нього, бо цей матч робив фактично весь турнір. Настроєні по-максимуму. Наше головне завдання – максимальний результат», – прокоментував тренер.

​І Станіслав Горуна цей максимум виконав: переміг у поляка Яна Богушевського, казаха Єрмека Айназарова. У півфіналі не залишив шансів Ернаніту Версісімо з Бразилії, а в боротьбі за «золото» на останній хвилині переміг іранця Алісгхара Азіабірі. Сам Горуна жартує, що в останній момент ліцензію отримав, в останній момент перемогу здобув. Тож «золото» – і нагорода, і подарунок для брата в день народження.

Останній бій був найважчий. Суперник відчував мене на дистанції, знав, як я вестиму атаку, читав мої дії. Але мені вдалося його перемогти

«Останній бій був найважчий. Суперник відчував мене на дистанції, знав, як я вестиму атаку, читав мої дії. Але мені вдалося його перемогти. Ці змагання виявилися такою пробною Олімпіадою, бо в Токіо буде такий же формат. Але якщо я тут виграю, то думаю, на Олімпіаді, все те ж саме буде», – коментує Станіслав Горуна.

Шлях до нагороди Аніти Серьогіної був все ж таки більш тернистим. Українка в першому бої кваліфікації розійшлася миром із представницею Перу Олександрою Гранде. Але вже після цього зібралася та з легкістю пробилася до півфіналу, де зустрілася з господаркою турніру – полькою Юстіною Градовською.

За фінал нервувала, бо в цієї спортсменки мені не вдавалося вигравати

«Я розуміла, що вона виступає вдома, тож їй буде набагато легше, бо тут є підтримка. З іншого боку – це велика відповідальність. З нею я вже билася в цьому році, перемагала, тому не дуже хвилювалася. А ось за фінал нервувала, бо в цієї спортсменки мені не вдавалося вигравати», – каже Серьогіна.

Не вдалося взяти реванш і в цьому фіналі. Серьогіна поступилася представниці Перу, тож «срібло» – в кошику збірної України.

«Спортсмени поділяються на три види: тактики, стрижень та супер фізично підготовлені. Ось Аніта Серьогіна якраз з першої категорії», – каже її тренер Олександр Тонкошкур.

«Ми дуже добре знали суперницю, яка була у фіналі. Але на початку зустрічі вона почала одразу атакувати, і це дуже здивувало. Адже зазвичай відбувається якась «розвідка», а тут – одразу атака, при чому не один випад, а постійно. Це було неочікувано! Аніта не любить пропускати перший удар. Вона почала захищатися, потім контратакувати, потрібно треба було підбирати інший хід. Але суперниця, яка їй протистояла, – унікальна. Вона – і технічна, і тактик», – каже Олександр Тонкошкур.

Також тренер Аніти Серьогіної запевнив, що до Олімпійських ігор у Токіо спортсмени не перегорять, бо українські спортсмени мотивовані, вірять у свої сили, тренерів та розвиток карате у своїй державі.

Спортивна акробатика

В акробатиці український квартет Станіслав та Владислав Кукурудзи, Юрій Пуш та Тарас Яруш показали дві вправи – баланс та динаміку. За перший виступ «синьо-жовті» акробати отримали 24.590 балів, за другий – 27.740. Сумарного результату 52.330 не вистачило, щоб потрапити до фіналу.

Стрибки на акробатичній доріжці

Киянин Станіслав Подостроєць до стрибків на акробатичній доріжці займався паркуром. Як будь-який трейсер, не бачив перешкод, тому перестрибнув так, як заманеться. А ось у спорті вже з цим проблема: є техніка і обов'язкове правильне виконання, розповідає Станіслав.

«Постійно з цим борються тренери. Хоча б раз, але звичка з паркуру – щось робити вільно – вистрибує. Але мені подобається те, що я зараз роблю. Паркур – це зовсім інше. Там – свої правила, а тут – свої. І ось ці нові правила, умови мені цікаві. Звичайно, не все вдалося. Десь психологічно був напевно ще не готовий до такої боротьби», – пояснив Станіслав.

Всесвітні ігри – це перші серйозні старти Станіслава. У фіналі він виконав два стрибки: у першому – неправильне приземлення, упав; у другому – не докрутив останній оберт. Проте українець запевняє: є над чим працювати, а головне – з'явилась мотивація – на наступні Всесвітні ігри приїжджати та брати реванш.

Кікбоксинг WAKO

Україну представляють 5 кікбоксерів і всі пробилися до медальних боїв. Єдина представниця в жіночому кікбоксингу – спортсменка з Краматорська Наталя Мартюхіна перемогла у суперниць із Мексики та Марокко, але поступилася росіянці Тетяні Пономарьовій. Тож тепер боротиметься за бронзову нагороду.

Також у бронзові зустрічі вийшли Юрій Перетятько (вагова категорія 67 кілограмів) та Роман Головатюк (понад 91 кілограм)

Орфан Сананзаде з Кривого Рогу, який виступає у ваговій категорії 63,5 кілограми, поборов мексиканця Давіда Мартінеса Севеса, а потім – хорвата Мухамета Деская.

«Поки що остаточно не задоволений свої виступом, адже попереду ще фінал. Боротимусь із сербом Олександром Коноваловим. Щоб виконати всі установи тренера і здійснити свої плани, маю перемагати в цій зустрічі та здобувати «золото», – сказав Орфан Сананзаде.

Ще на один фінал чекає Віталій Дубіна, який виступає у ваговій категорії 71 кілограм. У головній зустрічі суперником українця стане болгарин Богдан Шумаров.

Півфінальні та фінальні бої відбудуться сьогодні, 27 липня.

Cтрибки на батуті



«Головне – відстрибати свою програму чисто» – таким було завдання українського дуету Наталії Москвіної та Світлани Малькової. Дівчата нещодавно розпочали тренуватися разом, тож дуже хвилювалися стосовно спільного виступу на Всесвітніх іграх. Кваліфікацію прошли «зі скрипом» і розуміли, що до медального заліку пробитися буде важко.

Проте свій єдиний стрибок у фіналі дівчата виконали без помилок, синхронно та дуже технічно. Як результат – 48.100 балів. А далі суперниці посипалися як доміно. Представниці кожної країни припустилися або технічної помилки, або взагалі завершували виступ через те, що спортсменка могла впасти.

Звичайно, ми вірили, що можемо! Але досі в шоці. Це таки приємно. Ми відчували підтримку в залі, і й намагалися виконати ще краще стрибок. Нам вдалося!

Навіть збірні Китаю та Росії, яким прогнозували чемпіонство, виконали свій виступ із помилками. Чистий стрибок українок приніс їм «золото». Дует Москвіна-Малькова не стримували емоцій. «Звичайно, ми вірили, що можемо! Але досі в шоці. Це таки приємно. Ми відчували підтримку в залі, і й намагалися виконати ще краще стрибок. Нам вдалося!», – Наталія Москвіна.

​«Це був підступний план. У кваліфікації майже не пройти, а потім показати такий виступ, щоб всі суперниці падали від нашого стрибка», – сміється Світлана Малькова.

Тепер в активі збірної України – 20 нагород: 6 золотих, 6 срібних та 8 бронзових. Це – 8-е місце в загальному командному заліку. Сьогодні відбудуться змагання зі спортивного орієнтування, кікбоксингу та веслування на ергометрах. Очікуємо результатів.