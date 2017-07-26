Чотири світові рекорди на Всесвітніх іграх

4 світові рекорди, 4 нагороди, дискваліфікація та секунда до «бронзи»… Таким контрастним був п'ятий день, 25 липня, змагань Всесвітніх ігор для української збірної.

Спортивне орієнтування

Українська збірна перевірять свої сили у спринті, середній дистанції та змішаній естафеті. Але саме спринт, якому випала участь розпочинати змагання з орієнтування, виявився тим млинцем, який пішов нанівець.

Срібна призерка континентальної першості 2016 року та чемпіонату світу 2015 року Надія Волинська вдало пройшла дистанції за часом, але припустилась прикрої помилки – пропустила контрольний пункт. Як результат, дискваліфікація.

«Фокусувалася на конкретному пункті, перестрибувала на наступний, десь втрачала контроль над ситуацією у той момент – декілька разів поплатилася, і один раз занадто», – прокоментувала Надія Волинська.

Інша українка Катерина Дзема стала 24-ю, показавши результат 16:18.50.

У змаганнях серед чоловіків чемпіон світу в 2014 та 2015 роках цього разу Олександр Кратов став 35-м. Руслану Глібову не вистачило усього однієї секунди, щоб здобути бронзову нагороду.

«Завжди хочеться перемагати. На жаль, четверте місце. Але зараз навіть не можу сказати, де саме втратив цю секунду. Здається, йшов на одному темпі і дуже вдало минув дистанцію. Є над чим працювати. Далі ще дві програми, будемо викладатися там», – розповів Руслан Глібов.

Вже сьогодні, 26 липня, українці змагатимуться у спортивньому орієнтуванні на середню дистанцію.

Сквош

У сквоші вже після перших зустрічей – 1/32 – боротьбу припинили всі учасники від України. Надія Усенко поступилася Фіоні Моверлі з Великої Британії. Аліна Бушма не змогла переграти представницю Гонконгу Чан Джой. Cпіввітчизник останньої Йюп Цз Фунг виявився сильнішим за українця Костянтина Рибальченка.

Важко тягатися зі спортсменами, які входять у топову двадцятку світу. Взагалі емоції божевільні. Я досі під враженнями

«Перші два гейми було дуже важко, тому що намагався грати якомога швидше. Працював на випередження. І хоча у третьому геймі мені вдалося нав'язати свою гру, змусив суперника більше рухатися, тож з'являлися моменти для атаки. Але цього не вистачило, щоб перемогти. Важко тягатися зі спортсменами, які входять у топову двадцятку світу. Взагалі емоції божевільні. Я досі під враженнями. Я радий, що взагалі потрапив на такі змагання. Це колосальний досвід для мене», – прокоментував Костянтин Рибальченко.

Україна припиняє свою боротьбу у сквоші.

Воднолижний спорт

Єдиний представник України у воднолижному спорті Данило Фільченко не зміг пройти кваліфікацію, залишившись за крок від неї. Українець здобув у фристайлі 6940 очок. Та став 9-м. У кваліфікацію проходили спортсмени, які посіли з 1 до 8 місця включно.

Карате

Чемпіонка Європи Катерина Крива виступає у ваговій категорії до 50 кілограмів. У куміте 16 спортсменок було поділено на 2 групи по 8 каратисток. І українці «пощастило» потрапити у найсильнішу, а головне – майже непрохідну групу. Спочатку Крива та представниця Туреччини Серап Ожелік розійшлися миром, після чого поступилася австрійській спортсменці Беттіні Планк, а далі не змогла здолати Олександру Речіа.

«Я намагаюся не реагувати на такі речі, як жереб. Бо ти маєш перемагати у всіх суперників, незважаючи на їхню титулованість. Але цього разу був важкий жереб. У другій підгрупі була з титулованих японка, а ось у моїй – вся трійка світового рейтингу. Тож було важко психологічно», – каже Катерина Крива.

Стрибки на акробатичній доріжці

Катерина Баєва припинила боротьбу за нагороди. Спортсменка з Кривого Рогу не змогла пробитися до фіналу, ставши в кваліфікації останньою. Українка перенесла операцію, тож не встигла за цей час відновитися.

«Після такої операції зазвичай відновлюються рік. А минуло лише півроку, тож не змогла показати той результат, на який я сподівалась. Мала змогу отримати кращі результати. Знаю, що це не мої оцінки і не мій рівень», – коментує Катерина Баєва.

Тренер Катерини Михайло Трофименко каже, що в Україні усього одна зала, де можна тренувати стрибки на акробатичній доріжці з правильним розгоном.

Умов немає. Є багато доріжок, їх усі купують. Але рівень якості, умови для тренування, для розгону, для правильного стрибка – усе це під питанням. Єдина зала, де ми можемо нормально провести збори, розташована у Миколаєві

«Умов немає. Є багато доріжок, їх усі купують. Але рівень якості, умови для тренування, для розгону, для правильного стрибка – усе це під питанням. Єдина зала, де ми можемо нормально провести збори, розташована у Миколаєві», – каже Трофименко.

Тепер Україну у стрибках на акробатичній доріжці представлятиме Станіслав Подостроєць.

Пауерліфтинг

Медальні богатирі – українські пауерліфтери продовжують бити світові рекорди та здобувати нагороди.

Спочатку «синьо-жовтим» підкорилась середня вага. Спортсмен з Довжанська Володимир Рисєв показав результат 945 кілограмів та встановив світовий рекорд. У присіданні українець підняв 360 кілограмів, у жимі лежачи – 252,5 кілограми, у становій тязі – 332,5 кілограми.

Його співвітчизник Андрій Наньєв виборов «бронзу», піднявши загалом 605 кілограмів та встановивши світовий рекорд в жимі лежачи – 268,5 кілограмів.

А вже у важкій вазі українці перехопили переможну естафету. Сергій Білий підняв у присіданні – 407,5 кілограмів, жимі лежачи – 297,5 кілограмів та у становій тязі – 375 кілограмів. Усього – 1080 кілограмів. І це новий світовий рекорд та чергове «золото» від пауерліфтерів.

Я дуже радий, що зміг здобути «золото» та встановити світовий рекорд

«Я дуже радий, що зміг здобути «золото» та встановити світовий рекорд. Але зараз ще не вистачає слів, щоб пояснити всі свої відчуття. На цьому не хочу зупинятися, буду і надалі тренуватися, щоб знову і знову перемагати для України. Цю нагороду також присвячую всім – своїм рідним, своїм друзям, своєму спортивному клубові і звичайно українським вболівальниками», – прокоментував Білий.

На 38 кілограмів менше підняв Дмитро Семененко і став третім. У присіданні українець потягнув – 432 кілограми, жимі лежачи – 280 кілограмів та у становій тязі – 330 кілограмів. На рахунку українця також світовий рекорд у присіданні.

«Головна моя мета – це був світовий рекорд у присіданні. Вдалося. Потім підняв більше, але була технічна помилка, тож не зарахували судді. Змагатися зі своїми – це не проблема. У нас немає конфліктів. Ми товаришуємо. З Сергієм ще з юніорських років виступаємо разом. Тож підтримуємо один одного. Дуже радий, що у нього «золото». І взагалі, що ми здобули стільки нагород для України», – коментує Семененко.

В спортивних кулуарах жартома пауерліфтинг вже називають справжнім національним спортом, як американський футбол в США та хокей у Канаді. Кажуть, не розуміють, чому саме в Україні найсильніші чоловіки та дівчата.

Тепер в активі України – 15 нагород (3 золотих, 4 срібних та 8 бронзових), 4 світових рекорди та унікальний спортивний випадок – чотириразова чемпіонка Всесвітніх ігор.​

26 липня українці змагатимуться у карате, пауерліфтингу, спортивній акробатиці, кікбоксингу, стрибках на батуті, спортивному орієнтуванні та академічному веслуванні.

Як виступали українські спортсмени на Всесвітніх іграх: перший, другий, третій та четвертий день.