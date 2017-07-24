«Крим – це тепер Росія» – призерка Всесвітніх ігор

Третій день змагань додав у кошик збірної України ще одну нагороду – «срібло» в сумо на рахунку Іванни Березовської. Крім того, у цьому виді спорту вже другу медаль здобуває екс-українка, кримчанка Ольга Давидко. Без нагород для «синьо-жовтих» завершилися змагання з боулінгу та парашутного спорту.

Боулінг

У парному виступі Лілія Кононенко та Дар'я Ковальова не змогли пробитися до чвертьфіналів. Хоча розпочиналося все дуже позитивно для української збірної. Спочатку пара Кононенко-Ковальова обійшли збірну Великобританії: 824-794. Після цього українки поступилися суперницям із Сінгапуру – 934-802. Зустріч проти збірної Мексики стала для Ковальової та Кононенко останньою.

Участь у змаганнях із боулінгу збірна України завершила. В індивідуальних виступах Ковальова була четвертою.

Сумо

«Змагання в абсолютній вазі – це справжня м'ясорубка», – признаються тренери збірної України. Адже тут представники найлегшої ваги можуть зустрітися з супротивником, який важчий за 120 кілограмів.

Серед жінок синьо-жовті кольори захищала луганчанка Марія Дрбоян, яка зараз виступає за Харківську область, та спортсменка з Фастова Іванна Березовська. Обидві пробилися до півфіналу. Проте Марія Дрбоян зупинилася за крок до бронзової сутички, програвши суперниці з Венесуели.

«Бронзу» в абсолютній вазі виграла екс-українка, кримчанка Ольга Давидко. Це вже її друга нагорода для Росії на Всесвітніх іграх.

«Усе чудово. Я вважаю, що дві медалі – це дуже почесно. Якщо не два «золота», отже щось не вийшло. Але ми не стоїмо на місці і рухаємося далі»,– прокоментувала Давидко.

На питання «Чи важко виступати проти своїх – українців?» Давидко відповіла: «Що значить своїх – українців? Крим – це тепер Росія. А якби я жила в Монголії до цього? Немає різниці, проти кого виступати. Це твій суперник. Я сьогодні і проти росіян виходила. Тут ми дружимо, там змагаємося».

Обійти Давидко та здобути «срібло» вдалося українці Іванні Березовській. Вона зізнається, що у своїй вазі за крок до «бронзи» припинила боротьбу, тож тепер потрібно було взяти реванш. Психологічно була мотивована, фізично готова, залишалось лише вийти на дохйо.

«Усе вдалося. Хотілося перше місце, але я задоволена, що є нагорода зі Всесвітніх ігор, це для мене зараз головне. Змогла побороти свої страхи, зібратися з силами та показати те, на що здатна. Важкою була представниця Таїланду. Я її вчора спочатку перемогла, потім програла за «бронзу». Тож сьогодні хвилювалася, що може знову повторитися та ситуація. А також сильна суперниця венесуелка. Проте сьогоднішній день знову довів: боротися та перемагати можна всіх», – каже Березовська.

Тренер Любов Коробко зазначила, що в нагороду української спортсменки вірила, і підопічна не підвела. Хоча, як наставник, вона дуже хвилювалася за кожного свого спортсмена.

«Якби вона не пройшла у фінал, то змагалася би з Давидко, яка зараз бореться за Росію. Я сказала Іванці, що зустрічатися з нею нам не потрібно, хай та чекає свого часу, а ти маєш йти вперед», – прокоментувала Любов Коробко.

Виступами дівчат на Всесвітніх Іграх задоволена й колега – чемпіонка світу та Європи Аліна Бойкова. Вона каже, що сама виступала та перемагала на таких змаганнях, тож знає, що відчувають спортсмени.

«Я не борюся, але дуже переживаю за всіх наших. Ось коли Іванка боролася, мене морозом пробирало. Дівчата в нас у порівнянні з іншими суперницями маленькі й худенькі. Я, звичайно, вважаю, що головне – це внутрішня сила, але в абсолютній ваговій категорії вже різниця в кілограмах теж вирішує», – прокоментувала Аліна Бойкова.

А ось в абсолютній ваговій категорії серед чоловіків Україна здобути нагороди не змогла. Якщо в перший день змагань Микола Кожухов, який виступає зазвичай у ваговій категорії до 115 кг, поступився вже в першому бою, то в абсолютній вазі спортсмен пробився до чвертьфіналів. Але шлях до півфіналів завершила сутичка з японцем Соїтіро Курокавою.

Інший український сумоїст Олександр Вересюк поступився японцеві Міві Хаято. Представникові важкої ваги також залишалася одна зустріч до бронзового двобою.

Сергій Соколовський поступився в першому бою.

Парашутний спорт

Завершилися триденні змагання в парашутному спорті, де єдиний представник України Андрій Стальний посів тридцяте місце.

Усього за три дні Україна здобула вісім нагород: одне «золото», два «срібла» та п’ять бронзових медалей. У неформальному командному заліку вона посідає 14-те місце. Перша трійка: Росія, Італія та Німеччина.

Уже завтра, 24 липня, «синьо-жовті» боротимуться у пауерліфтингу, стрибках на батуті та спортивній акробатиці.



Як виступала збірна України на Всесвітніх іграх: перший та другий день.