Фермер з Новоолексіївки Херсонської області встановив новий рекорд України – «Найбільша кількість помідорів, вирощених на одному кущі». На його кущі виросло 165 помідорів загальною вагою 8 кілограмів 400 грамів. А запланований рекорд з урожайності помідорів з одного гектара встановити не вдалося, бо частина помідорів на полі ще не дозріла. Фермер зазначив, що такої високої врожайності вдалося досягти завдяки тому, що він співпрацював з двома компаніями – виробником насіння та виробником добрив, які відстежували і корегували зростання томатів на цьому експериментальному полі площею у 7 гектарів.