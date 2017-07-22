Україна здобула перше «золото» на Весвітніх Іграх у Вроцлаві

На Всесвітніх Іграх, спортивних змаганнях, що відбуваються у польському Вроцлаві, українські спортсмени здобули перше «золото», повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода.

Сумоїстка Світлана Тросюк, яка виступає у ваговій категорії до 65 кілограмів, 22 липня отримала «золото».

«Я ще на такому ажіотажі, що не дуже розумію, що я перша. Я до цього дуже довго йшла. Це вже треті мої Всесвітні Ігри. До цього часу я була постійно п’ятою. І ось нарешті таке бажане «золото. Я завжди борюся у низькій стійці», – прокоментувала Світлана Тросюк.

На шляху до «золота» українка у важкій зустрічі здобула перемогу над росіянкою Вірою Коваль. Потім Тросюк не залишила шансів представницям Норвегії, Японії та у фіналі зустрілась зі спортсменкою з Бразилії.

Ще одна сумоїстка Марина Максименко здобула «бронзу» у середній ваговій категорії.

Тим часом у скелелазінні український спортсмен Данило Болдирев здобув «срібло».

Тепер в активі української збірній 5 медалей. У перший день змагань представниці підводного спорту здобули 2 бронзові нагороди.

Всесвітні ігри тривають у Вроцлаві з 20 липня. Церемонія закриття відбудеться 30 липня. Україна представлена у 20 видах спорту.