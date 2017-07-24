Україна здобула другу золоту нагороду на Всесвітніх іграх

У четвертий день змагань на спортивних Всесвітніх іграх, що тривають у польському Вроцлаві, українська збірна здобула цілий комплект нагород – «золото», «срібло» і «бронзу», повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода.

У пауерліфтингу Лариса Соловйова вчетверте стала чемпіонкою Всесвітніх ігор у середній ваговій категорії. Тепер українка – найтитулованіша спортсменка, адже досі нікому не вдавалося ставати чотириразовою переможницею цих ігор.

«Я ще не дуже розумію та не вірю, що знову перемогла. Потрібно якось переспати з цією новиною. Зараз адреналін і немає слів. Хочу присвятити цю нагороду своїй донечці, адже вона дуже хвилювалася за мене та підтримувала», – прокоментувала Соловйова.

У стрибках на батуті в парних виступах Микола Просторов та Дмитро Бедевкін показали другий результат, поступившись збірній Китаю.

«Бронзу» у спортивній акробатиці здобули Вероніка Габелок та Ірина Назімова.

Тепер у кошику України 11 нагород: 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових. У неформальному загальному заліку цих щочотирирічних змагань із неолімпійських видів спорту «синьо-жовті» посідають 14-е місце серед 35 країн-учасниць.

У вівторок, 25 липня, українські спортсмени боротимуться за нагороди в пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці, воднолижному спорті, карате, спортивному орієнтуванню та сквоші.