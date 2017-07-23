На Всесвітніх іграх українці здобули ще одне «срібло»: Іванна Березовська, сумо

Українська сумоїстка Іванна Березовська стала срібною призеркою в абсолютній категорії на спортивних Всесвітніх іграх, що тривають у польському Вроцлаві.

«На шляху до фіналу українка виграла п’ять сутичок, і лише у фіналі у впертій боротьбі поступилася непереможній росіянці Анні Поляковій. Та все одно: наша Іванка – найкраща!» – заявив у фейсбуці Спортивний комітет України.

Попереднього дня, в суботу, українські спортсмени здобули на цих іграх одну золоту (теж сумоїстка Світлана Тросюк, категорія до 65 кг), одну срібну (Даниїл Болдирєв, скелелазіння на швидкість) і три бронзові медалі (Марина Максименко, сумо, категорія до 80 кг; Ірина Пікінер, плавання в бі-ластах на 100 м; Анастасія Антоняк, 400 м в моноласті).

Іще дві «бронзи» українські плавчині здобули першого змагального дня, у п’ятницю: Катерина Дєлова в пірнанні на дистанції 50 м і Анастасія Антоняк на дистанції 200 м у моноласті.

У неформальному командному заліку цих щочотирирічних змагань із неолімпійських видів спорту Україна перебуває на 14-му місці з 35 країн-учасниць із 1 золотою, 2 срібними і 5 бронзовими медалями.