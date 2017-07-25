Cенсація на Весвітніх іграх: українка стала чотириразовою чемпіонкою

«Золото» у пауерліфтингу, «срібло» у стрибках на батуті та «бронза» в спортивній акробатиці. Таким був четвертий день, 24 липня, змагань на Всевітніх іграх для України. Крім того, українська чемпіонка Лариса Соловйова стала першою чотириразовою переможницею головного змагання з неолімпійських видів.

Пауерліфтинг

Українка Катерина Клименко, яка виступає у легкій вазі, підняла в присіданні 175 кілограмів, у жимі лежачи – 120 кілограмів, у становій тязі – 172,5 кілограми. Усього спортсменка потягнула 467,5 кілограмів. І це – сьомий результат.

За словами президента Ведерації пауерліфтингу України Сіражутдіна Базаєва, Катерина показала не найкращий cвій результат, бо перехвилювалася.

Розпочинати першою виступи завжди важкувато. Фізично Катя була готова, але спрацював психологічний фактор

«Розпочинати першою виступи завжди важкувато. Фізично Катя була готова, але спрацював психологічний фактор. Коли ти бачиш, що тягнеш одну вагу, але цей результат не дає шансу здобути нагороду, починаєш ще більше нервувати. Було не зараховано дві спроби. Але правила дуже важкі, може здатися, що засудили, а насправді вона все виконала нормально. Але для цього і існує 8 суддів, які мають спостерігати за правильним виконанням», – пояснив Базаєв.

А ось у середній ваговій категорії Лариса Соловйова здобула «золото», ставши вчетверте чемпіонкою Всесвітніх ігор (2005, 2009, 2013, а тепер і 2017 роки), і це унікальний випадок у світовому спорті.

Українка, незважаючи на травму спини, змогла підняти у присіданні 225 кілограмів, у жимі лежачи – 170 кілограмів, у становій тязі – 210 кілограмів. Усього – 605 кілограмів.

Я ще не розумію та не вірю, що знову перемогла

Свою перемогу чотириразова чемпіонка прокоментувала дуже емоційно: «Я ще не розумію та не вірю, що знову перемогла. Потрібно якось переспати з цією новиною. Зараз – адреналін і немає слів. Хочу присвятити цю нагороду своїй донечці, адже вона дуже хвилювалася за мене та підтримувала».

Тренер Лариси Соловйової Віктор Налейкін вважає, що вдалось на змаганнях не все, що запланували.

Не змогла Лариса підняту ту вагу, яку звикла, у присіданні та в тязі. Але зараз головне, що є «золото»

«Була травма, яка завадила. Не змогла Лариса підняту ту вагу, яку звикла, у присіданні та в тязі. Але зараз головне, що є «золото», – прокоментував Налейкін.

А ось чи буде Лариса брати участь у наступних іграх, поки що не відповіли ані спортсменка, ані тренер. Вони сказали, що повернуться додому, а вже там після невеликого відпочинку, вирішуватимуть.

Стрибки на батуті

Для того, щоб потрапити у фінал стрибків на батуті (синхрон, чоловіки) потрібно показати дві програми: обов’язкову та довільну. У першому виді український чоловічий дует Дмитро Бєдєвкін та Микола Просторов припустилися помилки і отримали 36.450 балів. Як пояснив Микола Просторов, він до останнього намагався у стрибках вирівнятися та знову вести програму синхронно, проте не вдалося. Натомість реабілітувалися вже у другій вправі. Оцінка українців – 50.000 балів.

«Ми виступали разом трохи більше, ніж рік тому. Масштаб змагань великий. Відповідальність серйозна. Від нас чекають нагороди. Найімовірніше, перехвилювалися. Треба було все спокійно зробити. Перша програма була неуспішною, тож потрібно було зібратися з силами та знайти в собі цю спортивну злість і поборотися», – каже Микола Просторов.

«Дуже важливо, що ми добре виконали другу комбінацію. Вона оцінюється вище. Отже, ми – вже у фіналі, і там будемо демонструвати все, на що ми здатні, боротися до кінця», – каже Дмитро Бєдєвкін.

Чоловіки сказали, дотрималися свого слова. У фіналі дует Бєдєвкін-Просторов показав другий результат, поступившись збірній Китаю.

Спортивна акробатика

Парні змагання серед жінок складаються з двох етапів – вправи на баланс та динамічні вправи. Після першої кваліфікації український дует – Вероніка Габелок та Ірина Назімова – був четвертим. Виступ пари судді оцінили у 26.110 очок. За словами дівчат та їхнього тренера Мирослави Ковзун, сподівались на вищий результат.

«Не все вдалося. Один елемент не доробили. А так би був результат вищий. Але попереду ще одна вправа, впевнена, що там покращимо свій результат», – прокоментувала виступ дівчат тренер Мирослава Ковзун.

Вже у динамічних вправах український дует показав третій результат – 27.250 – та потрапив до фінального етапу змагань.

У фіналі пара стала третьою, пропустивши Бельгію та Росію.

Сьогодні, 25 липня, українські спортсмени боротимуться за нагороди в пауерліфтингу, стрибках на акробатичній доріжці, воднолижному спорті, карате, спортивному орієнтуванню та сквоші.

Як виступала збірна України на Всесвітніх іграх: перший, другий та третій день.