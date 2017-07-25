Українські пауерліфтери здобули «золото» та «бронзу» на Всесвітніх іграх

Український пауерліфтер Сергій Білий став першим у важкій ваговій категорії на спортивних Всесвітніх іграх, що тривають у польському Вроцлаві. У вправі у присіданні спортсмен показав результат 407,5 кілограмів, жимі лежачи – 297,5 кілограмів та у становій тязі – 375 кілограмів. Загалом – 1080 кілограмів. Це новий світовий рекорд.

На 38 кілограмів менше підняв Дмитро Семененко і став третім.

Таким чином, 25 липня українські пауерліфтери здобули 4 нагороди для України на Всесвітніх іграх. Раніше у кошик «синьо-жовтих» принесли «срібло» Володимир Рисєв та «бронзу» – Андрій Наньєв.

Тепер в активі України 13 нагород: 2 золоті, 5 срібних та 7 бронзових. У неофіційному рейтингу серед збірних «синьо-жовті» посідають 10-е місце з 47 країн-учасниць щочотирирічних змагань із неолімпійських видів спорту.

26 липня українці змагатимуться у карате, пауерліфтингу, спортивній акробатиці, кікбоксингу, стрибках на батуті, спортивному орієнтуванні та академічному веслуванні.