Україна здобуває ще дві нагороди на Всесвітніх іграх та встановлює світові рекорди з пауерліфтингу

П'ятий день змагань на Всесвітніх іграх Україна розпочинає з перемог, повідомляє спеціальний кореспондент Радіо Свобода.



У пауерліфтингу у середній вазі українець Володимир Рисєв здобув «срібло». У присіданні українець підняв 360 кг, у жимі лежачи – 252,5, у становій тязі – 332,5. В сумі трьох вправ показав результат 945 кг та встановив світовий рекорд.



Його співвітчизник Андрій Наньєв виборов «бронзу». Українець підняв у усього 605 кг. Крім того Наньєв встановив світовий рекорд в жимі лежачи – 268,5 кг.



Тепер у кошику України 13 нагород: 2 золотих, 4 срібних та 7 бронзових.

Всесвітні ігри тривають у Вроцлаві з 20 липня. Церемонія закриття відбудеться 30 липня. Україна представлена у 20 видах спорту.