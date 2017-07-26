П’ятий день змагань Всесвітніх ігор Україна починає з «золота» і світового рекорду

У польському Вроцлаві, де тривають Всеcвітні ігри, у веслування на ергометрах на дистанції «2000 метрів у приміщенні» українка Олена Буряк здобула «золото», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Результат українки – 06:22.8, і це новий світовий рекорд.

Українець Антон Бондаренко у цій же дисципліні серед чоловіків здобув «бронзу». Його результат 05:46.5.

Веслування на ергометрах вважається показовим змаганням, тож до неофіційного командного заліку нагороди у цьому виді не зараховуються.

Зараз у кошику України 15 нагород: три золоті, чотири срібні й вісім бронзових.