4 золоті нагороди за день на Всесвітніх іграх

У сьомий день змагань, 27 липня, на Всесвітніх іграх Україна здобула 4 золоті нагороди. У загальному заліку без змін – восьме місце. Проте у видах, які вважаються показовими, «синьо-жовті» стали першими.

Веслування на ергометрах

Друга дистанція – і знову «золото». Представниця Миколаївської області Олена Буряк на дистанції 500 метрів показала результат 1 хвилина 24,5 секунди – і це новий світовий рекорд. Раніше українка перемогла на дистанції 1000 метрів та також установила світовий рекорд.

Не очікувала, що зможу новий рекорд установити

«На жаль, отримала травму напередодні першої гонки, тому результат був гіршим на 2 секунди, ніж розраховувала. У другий день виклалася також на повну, але не очікувала, що зможу новий рекорд установити», – каже Олена Буряк.

Антон Бондаренко подолав цю дистанцію за 1 хвилину 12,1 секунду – і цей час також рекордний серед чоловіків.

На дистанції 1000 метрів результат трохи гірший, ніж зазвичай демонструю, проте золота нагорода

«Емоцій дуже багато. Я зміг зробити все, що планував. Той результат, який показав на дистанції 500 метрів, мій кращий час. На дистанції 1000 метрів результат трохи гірший, ніж зазвичай демонструю, проте золота нагорода», – каже Антон Бондаренко.

Отже, усього за два дні у веслуванні на ергометрах Україна здобула три «золота» та одну «бронзу».

Нагороди у веслуванні на ергометрах не рахуються в командний залік.

Орієнтування

Остання дисципліна в орієнтуванні – це змішана естафета, у якій брали участь Надія Волинська, Катерина Дзема, Руслан Глібов та Олександр Кратов. Український квартет показав 9-й результат – 1 годину 6 хвилин 6 секунд. «Синьо-жовта» збірна залишається без нагород в орієнтуванні.

Кікбоксинг

Представниця Краматорська Наталя Мартюхіна поступилася в бої за «бронзу» спортсменці з Марокко Набілі Табіт. 3:0 одностайним рішенням судів.

Через травму на бій не вийшов Юрій Перетятько, який виступає у ваговій категорії до 67 кілограмів.

А ось Роману Головатюку навпаки пощастило. Його суперник із Польщі відмовився від бронзового поєдинку. Тож українець став третім і поклав у кошик України «бронзу».

Готувався, заряджався, тому й був такий позитивний результат

«Найважчим був бій із бразильцем. Дуже рівний. Але я програв одно очко. У першій зустрічі переміг чемпіона світу. Готувався, заряджався, тому й був такий позитивний результат. Взагалі, коли суперник більш титулований, це мене трохи лякає, але тренери завжди знаходять ті слова, які мені потрібні», – розповідає Роман.

Два фінали завершилися перемогою українців. Спочатку у ваговій до 63,5 кілограмів Орфан Сананзаде в принциповому бої переміг cерба Александра Коновалова. Зустріч завершилась із рахунком 1:2. Сербський боксер тривалий час не погоджувався з результатами, а після того, як оскаржити не вдалося, то вилетів із зали та зніс все на своєму шляху.

За словами Орфана, програвати потрібно вміти, бо це спорт.

До цієї нагороди йшов десять років, радію, що зміг для України вибороти ще одне «золото»

«Це було принципово – виграти саме в нього. Ми постійно зустрічались, і на минулих змаганнях я йому програв. Тут мав реабілітуватися. Вдалося. Тож задоволений. До цієї нагороди йшов десять років, радію, що зміг для України вибороти ще одне «золото», – каже Орфан.

Золоту естафету перехопив Віталій Дубіна, який виступає у ваговій категорії до 71 кілограма. У фіналі він переміг представника Болгарії Богдана Шумарова. Зустріч завершилась з рахунком 3:0 на користь українця.

Які можуть бути емоції, коли мені вдалося виграти в найсильніших? Звичайно, я в захваті

«Рівень змагань дуже високий. Тут змагаються найкращі спортсмени світу. І, звичайно, мені приємно потрапити до цього складу. Які можуть бути емоції, коли мені вдалося виграти в найсильніших? Звичайно, я в захваті», – коментує Дубіна.

Виступами своїх спортсменів задоволені й у федерації кікбоксингу WAKO, розповідає президент організації Ольга Павленко. Каже: сподівається, що після таких виступів рівень кікбоксингу стане ще вище на щабель.

Ми готувалися на трохи вищі результати. Проте в нас є два чемпіони

«Ми готувалися на трохи вищі результати. Проте в нас є два чемпіони, і теж пишаємося ними. Я б дуже хотіла, щоб наш спорт бачили, до нього приєднувалися, щоб було більше спортсменів та чемпіонів світу. Подивіться самі, яка тут зараз підтримка, і це дуже важливо, що вболівальник любить цей вид та підтримує спортсменів», – каже Ольга Павленко.

Тепер українські кікбоксери мають відпустку кілька тижнів, а потім знову в бій – готуватися до світової першості, яка відбудеться в листопаді.

Не лише про спорт

Українська делегація вражає не лише своєю гучністю та підтримкою, перемогами спортсменів, але й досвідом фахівців. Так, наприклад, лікар української команди Сергій Колосовський під час змагань кікбоксерів допоміг спортсменам інших країн. А після турніру взагалі провів майстер-клас для іноземних лікарів. Сам Сергій Колосовський жартує, що майже десятирічний досвід роботи з боксерами не минув дарма! Ось так: спорт – це, звичайно, змагання, але якщо потрібна допомога, то її нададуть і супернику.

Вже сьогодні, 28 липня, українські спортсмени розпочинають боротися за нагороди в джиу-джитсу та тайському боксі.