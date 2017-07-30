Україна здобула ще три «золота» і «срібло» на Всесвітніх іграх

Українські спортсмени здобули ще три золоті і одну срібну медалі на спортивних Всесвітніх іграх, змагання яких завершилися в польському Вроцлаві, – всі в тайському боксі.

Першу медаль, як заявили у Спортивному комітеті України, без бою отримав важковаговик Олег Приймачов, бо його суперник із Польщі у фіналі відмовився від бою – «настільки переконливо виглядав у перших двох поєдинках турніру з таїландського боксу» український спортсмен у ваговій категорії 91 кг.

Іще одним чемпіоном став Ігор Любченко (категорія 63,5 кг) – він, за повідомленням, «традиційно не залишив жодного шансу» суперникові з Ірану.

А Сергій Куляба (категорія 67 кг), як написали у Спортивному комітеті, «знищив» суперника з Росії у «фантастичному» фінальному поєдинку і теж став чемпіоном.

Крім того, Василь Сорокін здобув срібну медаль у категорії 75 кг, поступившись білоруському суперникові з мінімальною різницею в одне очко.

Таким чином, на цьогорічних Всесвітніх іграх, що проводяться що чотири роки з неолімпійських видів спорту, Україна має 10 золотих, 7 срібних і 8 бронзових медалей і обійняла п’яте місце в неофіційному командному заліку.