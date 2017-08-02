США мають новий спосіб боротьби з впливом Росії у Європі (світова преса)

Американський аналітичний центр Atlantic Council розмірковує над новим способом боротьби Вашингтона із російським впливом у Європі. Ділова американська газета Wall Street Journal пише про те, яке значення матиме надання Сполученими Штатами летальної зброї Україні. Щоденна ірландська газета The Irish Times повідомляє, що Захід стурбований через те, що Росія може направити на східні кордони НАТО до 100 тисяч військовослужбовців.

Американський аналітичний центр Atlantic Council розмірковує над новим способом боротьби Вашингтона із російським впливом у Європі. Автор статті Марі Дугас зазначає, що завдяки новим технологіям, США вже значно збільшили видобуток природнього газу. Очікується, що до 2020 року країна стане третім експортером скрапленого природного газу в світі.

США вбачають в цьому нагоду стати світовим лідером на газовому ринку, що буде справжнім викликом для російського домінування у цій сфері. Дугас нагадує, що під час нещодавнього саміту G20 президент США Дональд Трамп зазначив, що Сполучені Штати забезпечать європейським країнам доступ до альтернативних джерел енергії для того, щоб «Польща та її сусіди ніколи більше не були заручниками єдиного постачальника енергії», маючи на увазі Росію.

Автор зауважує, що питання будівництва російського газопроводу «Північний потік-2» став причиною серйозної напруженості, адже, на думку північних європейських країн, це лише зміцнить російську газову монополію в Європі та призведе до ще більшої залежності від Кремля.

Марі Дугас посилається на книгу Агнії Ґріґас під назвою «Нова геополітика природнього газу», яка описує складний світовий ландшафт у цій галузі, приділяючи особливу увагу використанню Росією «Газпрому» у якості політичного інструмента проти Європи та Євразії. Книга також розповідає про нове зростання ініціативи з виробництва природного газу під керівництвом США в усьому світі. Ґріґас зауважує, що навіть у випадку, якщо «Північний потік-2» побудують, домінування Росії у газовій сфері все одно суттєво знизиться.

Кількість країн, які не погоджуються із реалізацією проекту, збільшується і вони шукають нові можливості у постачанні газу, зокрема із США. Наприклад, автор зазначає, що Польща вже отримала свою першу доставку американського природнього газу та підписала новий контракт про його закупівлю.

Президент США Дональд Трамп приділяє важливу увагу американському природному газу у своїй адміністрації і в майбутньому це буде серйозним викликом російському домінуванню на газовому ринку.

Ділова американська газета Wall Street Journal розмірковує над тим, яке значення матиме надання Україні летальної зброї Сполученими Штатами.

Видання зауважує, що президент Росії Володимир Путін припустив, що він може захопити чужу територію, при цьому не поставивши під загрозу свої позиції у Росії, і «він мав рацію», та США можуть змінити його очікування, значно підвищивши ціну його агресії в Україні.

У разі, якщо Україна отримає летальну зброю від США, «ця зброя допоможе українцям протистояти російській агресії та суттєво ускладнить просування військ Путіна далі у східні регіони України», мовиться у статті.

Видання звертає увагу на те, що президент України Петро Порошенко вже не один рік чекає на таку допомогу, та колишній президент США Барак Обама вирішив не надавати Україні летальної зброї через побоювання, що це призведе до більшого посилення конфлікту з боку Росії. Тому допомога США за часи правління Обами зводилася лише до надання нелетальної зброї, такої як, наприклад, радари малої дальності.

Зараз Трамп має нагоду допомогти Україні боротися за свою незалежність та показати Путіну, що він не є «ехом Обами», йдеться у статті.

Опоненти ідеї про озброєння України говорять про те, що це призведе до серйозної ескалації конфлікту, та видання наголошує, що «якщо б Росія дійсно хотіла, вона б вже давно окупувала всю територію України, але вона боїться пов’язаних із цим політичних та економічних наслідків».

Автори статті нагадують, що Путін напав на Україну у часи, коли українські солдати не захищали східний кордон держави, але зараз «Росії не потрібні мертві солдати, які повертатимуться додому до закінчення президентських виборів наступного року».

У висновках зазначається, що рішення США про надання Україні летальної зброї покаже Кремлю, що дні, коли російська агресія залишатиметься без відповіді, вже позаду.

Щоденна ірландська газета The Irish Times пише, що Захід стурбований через те, що Володимир Путін почав використовувати методи залякування часів Холодної війни.

Видання зазначає, що Росія може направити на східні кордони НАТО близько 100 тисяч військовослужбовців в рамках вересневих військових навчань «Захід-2017» як частину плану з нарощування військового потенціалу та як метод залякування, який використовували у найжахливіші дні Холодної війни.

На думку авторів, навчання, які за планом триватимуть декілька місяців, не є відповіддю на продовження санкцій щодо Росії, а є частиною більших зусиль Путіна, спрямованих на посилення своєї військової потужності. Видання нагадує, що останнім часом Росія вже використовувала свій військовий потенціал для того, щоб втрутитися у війну в Сирії, щоб анексувати Крим, розпочати конфлікт на сході України, а також, щоб залякувати сусідні країни Балтії своєю військовою присутністю біля їхніх кордонів.

Автори також звертають увагу на те, що західні санкції не зупиняють Путіна, у той час як міжнародні експерти стурбовані тим, що російські війська можуть залишитись у Білорусі після закінчення навчань.

Російські чиновники повідомили НАТО, що у навчаннях візьмуть участь близько 13 тисяч військових, та як зазначає видання, високопосадовці Альянсу сумніваються у правдивості цієї заяви. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ зауважив, що у НАТО є «всі причини вірити у те, що в навчаннях візьме участь набагато більше службовців».

Важливим є також те, щоб Кремль погодився на присутність міжнародних спостерігачів під час проведення «Заходу-2017», наголошують у виданні.