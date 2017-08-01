Пентагон розробив план надання зброї Україні і очікує на схвалення Трампа – ЗМІ

Позиція президента США Дональда Трампа з цього питання ще невідома, адже брифінг для нього ще не проводився, сказав в коментарі для Тhe Wall Street Journal неназваний високопосадовець уряду США.

«Саме вчасно», – відреагував сенатор Джон Маккейн на повідомлення про плани надання зброї Україні у Twitter.

Найімовірніше, йдеться про поставки протитанкових ракетних комплексів «Джавелін» а також, можливо, про надання протиповітряного озброєння та інше, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в уряді США.

Україна давно намагалась отримати ПТРК «Джавелін», щоб ефективно боротись з броньованими машинами російського виробництва. Пускова установка «Джавелін» є дуже мобільною через свою невелику вагу – зазичай, їх переносять команди з двох осіб, зауважують ЗМІ.

За планами, протитанкові ракети будуть надані українським військам у віддаленні від лінії конфлікту для того, щоб обмежити ризики ескалації та знизити можливі ризики того, що надання зброї може спонукати Київ до нападу, повідомляє The Wall Street Journal.

Якщо Україна буде невідповідно використовувати зброю, Вашингтон може забрати цю підтримку чи технічну допомогу.

Раніше, з часу початку конфлікту в Україні, Вашингтон загалом обмежувався так званою нелетальною підтримкою та навчаннями.

Все ж, деякі посадовці США та України зазначили в коментарі західній пресі, що можуть знадобитись місяці для того, щоб Білий дім ухвалив остаточне рішення.

«Рівень насильства останнім часом зріс, – сказав генерал армії США Кертіс Скапаротті, коментуючи плани надання зброї Україні, – росіяни надають деяке з найбільш сучасного устаткування і надають радників своїм військам».

Водночас Німеччина та Франція налаштовані скептично стосовно надання зброї Україні, через стурбованість, що це може поглибити конфлікт. «Дуже важливо, щоб ми не роздмухували ситуацію», – зазначив радник з Національної безпеки Британії Марк Седвелл, інформує The Wall Street Journal.

Позиція Адміністрації президента США Дональда Трампа з приводу можливого озброєння України є більш рішучою ніж його попередника Барака Обами, а закиди про буцімто прихильність Трампа до Росії не витримують критики. На це звертає увагу низка впливових онлайн коментаторів.

«Обама послідовно відмовлявся озброїти налаштованих проти Росії українців, а адміністрація Трампа налаштована це зробити», – твітує журналіст-розслідувач Ґлен Ґрінвальд.

«У Пенса (віце-президент США – ред.) зараз турне по країнах, наляканих російським втручанням, а Пентагон злив таємний план надати Україні «Джавеліни», – констатує розвиток подій журналіст The Washington Post Ендрю Рот.

«Що б не сталося – навіть повністю протилежне задуманому – все одно відповідає великому задуму Путіна», – іронізує Ґрінвальд.

«Путін навпевне грає стратегічно», – коментує новини з Білого дому журналіст Кен Кліппенстін.

Варто зазначити, що значна частина адміністрації Барака Обами та більшість американських законодавців також виступали за надання Україні летальних озброєнь, проте на заваді реалізації цієї позиції стала особиста позиція Барака Обами.

Частина онлайн-коментаторів між тим не спішать із висновками щодо майбутніх дій президента США, але констатують – звідти походять досить послідовні сигнали щодо збройної підтримки союзників США.

«Це було би позитивним розвитком ситуації», – твітує Джон Купер, безпековий аналітик дослідницького центру Heritage Foundation, який називають наближеним до Білого дому.

Натомість Крістофер Міллер, журналіст низки західних видань, який працює в Україні, звертає увагу на те, що передача Україні летальних озброєнь може зрештою призвести до ескалації ситуації. З цим пунктом у США погоджується і низка коментаторів, критично налаштованих до ідеї озброєння Києва взагалі.

«План закликає розмістити озброєння (про надання яких йдеться – ред.) за лінією фронту. Але щойно зброя опиниться в Україні, вона навряд чи лишатиметься далеко від фронту. Наприклад, на Близькому Сході зброю, надану США, погано відстежують і її часто використовують не за призначенням», – твітує Міллер.