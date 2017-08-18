Зброя США для України. На День незалежності у Києві має бути і глава Пентагону

Міністр оборони США Джеймз Маттіс перебуватиме з візитом в Україні на її День незалежності 24 серпня. Про це повідомив радник президента України Юрій Бірюков. Тим часом Сполучені Штати Америки готуються закупити партію нелетальної зброї для України. Охочі взяти участь у тендері можуть зголошуватись до 22 серпня, залишаючи заявки на порталі державних закупівель США. Планується, що Україна отримає тренувальні пістолети Glock G17, відповідні патрони та кілька видів захисного спорядження – загалом 16 позицій. Як допоможе українській армії така підтримка зі США, якщо вона її отримає?

Міністр оборони США відвідає Україну 23 і 24 серпня з офіційним візитом саме з нагоди святкування Дня незалежності, повідомив у фейсбуці радник президента України Юрій Бірюков.

За його словами, голову Пентагону запросив відвідати Україну саме цього дня президент Петро Порошенко під час свого візиту до Вашингтона в червні, а відтак Джеймз Маттіс повідомив міністрові оборони України Степанові Полтораку під час їхньої зустрічі у Брюсселі наприкінці червня, що прийняв це запрошення і радіє з дати візиту.

Раніше у п’ятницю Міністерство оборони США повідомило про візит його голови Джима Маттіса до України наступного тижня. У перебігу візиту міністр знову запевнить Київ, що США «твердо віддані меті відновити суверенітет і територіальну цілісність України», мовиться в повідомленні Пентагону. Він також має зустрітися в перебігу візиту з міністром оборони України Степаном Полтораком і президентом Петром Порошенком.

Цими тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище з часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

Президент США Дональд Трамп ще може «згорнути» відкритий тендер на нелетальну зброю для України. Подібну можливість в аналогічних ситуаціях мав і його попередник Барак Обама, сказав Радіо Свобода експерт аналітичного центру Atlantic Council Андерс Ослунд.

«І ми не знаємо, чи він скаже «так» чи ні. Всі решта згодні. Але він може заблокувати це по-тихому», – сказав експерт.

На його рішення може впливати дружба з президентом Росії Володимиром Путіним, каже Ослунд. Проте Сполучені Штати мають низку важелів і противаг Трампу, а також тривалу історію підтримки України. І у Вашингтоні знають, хто агресор на Донбасі, додав він.

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Дональд Трамп дійсно ще може скасувати заплановані закупівлі для України, підтверджує екс-посол у США (у 1994-1998 роках), один із засновників і член Ради із зовнішньої та безпекової політики Юрій Щербак.

«Президент має ексклюзивне право робити що завгодно: використовувати ці гроші, проголосовані Конгресом, чи ні», – каже Щербак.

Слід також враховувати, що в Америці є потужне проросійське лобі, каже екс-посол. Його представники намагаються виставити Україну ненадійним і небоєздатним партнером, який у разі отримання серйозної зброї «розгубить її в бою».

«Вони роблять усе, щоб Америка не постачала нам зброю», – каже Щербак.



Якій ще допомозі українська армія була б рада?

Поки Україна воює, буде вдячна за будь-яку допомогу міжнародних партнерів, включно з тим нелетальним озброєнням і захисним спорядженням, яке планують закупити Сполучені Штати. Проте є пріоритети фронту – це сучасна, високоточна техніка, каже заступник начальника Генштабу ЗСУ в 2006-2010 роках Ігор Романенко.

Якщо перевага у противника в броньованій техніці, нам потрібні протитанкові ракетні комплекси, до яких належить і відомий «Джавелін»

«І це диктує, у першу чергу, ворог-агресор. Там, де в нього більше зброї, нам треба антизброя. Мається на увазі, якщо перевага в противника в броньованій техніці, нам потрібні протитанкові ракетні комплекси, до яких належить і відомий «Джавелін». У нас теж є комплекси, хоча їх і не велика кількість, проте вони мають більшу дальність», – говорить Романенко.

На російські літаки, безпілотники і вертольоти потрібна якісна техніка протиповітряної оборони. Для артилерії – закриті засоби зв’язку, контрбатарейні станції великої дальності, продовжує Романенко. Потрібні Збройним силам і розвідно-ударні комплекси, що могли б онлайн передавати дані на високоточну зброю, яка дислокується на кораблях, вертольотах – це збільшило б оперативність реагування, додає він.



Україна не лише чекає, коли їй надішлють зброю, але й розробляє власну. Проте фінансування Міністерства оборони (на 2017 рік заклали 2,5% ВВП) не дозволяє реалізовувати всі ідеї, каже Романенко.

Кошти виділяються на нові розробки у галузях літакобудування, автоматизованих систем управління, ракетних комплексів, протитанкових засобів, безпілотних літальних апаратів

«Кошти під час війни останнім часом так концентруються, що все ж виділяються на нові розробки в галузях літакобудування, автоматизованих систем управління, ракетних комплексів, протитанкових засобів, безпілотних літальних апаратів», – каже експерт.

Щоб тримати оборону перед Росією, бажано було б пришвидшити власні розробки й залучати більше допомоги ззовні. Адже навіть зважаючи на прогрес, який зробили Збройні сили за час війни, вони досі мають у своєму розпорядженні не більше ніж 15-20% сучасного озброєння, говорить Романенко. Решта – спадок Радянського Союзу, відновлений і модернізований.

Він початку збройного конфлікту з Росією Україна веде переговори із західними країнами про постачання їй летального озброєння, проте поки безуспішно. До сьогодні США постачали Києву лише нелетальну допомогу. Зокрема і броньовані автомобілі Humvee, безпілотники RQ-11B Raven і контрбатарейні радари. Також інструктують і допомагають у підготовці українських військових.

За інформацією The Wall Street Journal, Пентагон та Держдепартамент США вже мають готовий план надання Україні летальної зброї. Далі черга за Білим домом.