Трамп змінює обіцянку, не виключає угоди з талібами і застерігає Пакистан

Президент США Дональд Трамп сформулював нову стратегію Вашингтона в Афганістані. Метою стратегії, каже Трамп, є перемога у протистоянні з талібами. При цьому американський президент не відкидає можливості мирної угоди з угрупованням «Талібан» і заявляє: США більше не потуратиме Пакистану в створенні «зон безпеки» для ісламістів.

Від швидкого відведення до невизначених термінів

Президент США Дональд Трамп під час своєї промови відмовився від попередніх закликів до якнайшвидшого виведення військ з Афганістану і підтвердив подальшу участь Вашингтона в операції, яка триває вже 16 років, з часу нападів 11 вересня 2001 року.

Чоловіки і жінки, які служать державі у цій битві, заслуговують на план перемоги, вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротись і перемагати

«Наша країна має шукати достойний і стабільний результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать державі у цій битві, заслуговують на план перемоги, вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротись і перемагати», – сказав він.

Президент США відмовився надавати будь-які деталі нової афганської стратегії. Він нічого не сказав про те, наскільки може зрости чисельність американського контингенту або ж як довго він перебуватиме в Афганістані.

Наразі в Афганістані перебуває близько 8 тисяч 400 американських військових і може йтися про збільшення ще на 4 тисячі. Міністр оборони США Джеймз Маттіс після виступу Трампа припустив, що США та інші країни таки збільшать свою військову присутність в Афганістані.

«Я проводжу консультації з генеральним секретарем НАТО і нашими союзниками. Деякі з них уже підтвердили, що збільшать кількість своїх сил в Афганістані», – каже Маттіс.

Потурання Пакистану не буде…

США відтепер орієнтуватимуться на результат, допомагаючи урядам Афганістану і Пакистану, заявляє Дональд Трамп. При цьому він застерігає: Вашингтон більше не потуратиме підходу Пакистану щодо створення «зон безпеки» для ісламістських угруповань, таких як «Талібан», звинувачення у чому Ісламабад відкидає.

Сьогодні в Афганістані і Пакистані діє 20 організацій, які у США визнані терористичними. Пакистан часто надає їм зони безпеки, що створює хаос, насилля і терор

«Загрози безпеки, з якими ми зіштовхнулися в Афганістані і у ширшому регіоні, є колосальними. Сьогодні в Афганістані і Пакистані діє 20 організацій, які у США визнані терористичними, що є найбільшою концентрацією у світі. Зі свого боку Пакистан часто надає їм зони безпеки, що створює хаос, насилля і терор. Загрози посилюються, бо Пакистан та Індія є ядерними державами, чиї напружені відносини загрожують перерости у конфлікт. І це може статися», – наголошує Трамп.

​Деякі експерти критикують Трампа за відсутність конкретики. Інші ж вітають посилення позиції щодо Пакистану.

«Із трьох президентів США, які мали боротися з неоголошеною війною Пакистану щодо Афганістану, слова Трампа були найяскравіші, вказуючи на те, що Пакистан є частиною проблеми», – вважає пакистанський аналітик Мохаммад Такі.

До переговорів з талібами готові

Дональд Трамп під час виступу залишив відчиненими двері щодо можливості мирної угоди з «Талібаном». Хоча «ніхто не знає чи або ж коли це може статися», – додав він.

Держсекретар США Рекс Тіллерсон після цього заявив, що Вашингтон готовий підтримати мирні переговори між Кабулом і «Талібаном» без будь-яких попередніх умов. Він додав, що перемогти талібів воєнними методами не вдасться, але у них є шлях до політичної легітимності і миру через переговори.

Речник угруповання «Талібан» Забібулла Муджагід назвав заяву Дональда Трампа «дивною» і «незрозумілою».

«Якщо Америка не відведе своїх військ з Афганістану, невдовзі ця країна перетвориться на ще один цвинтар супердержави у 21-му столітті», – мовиться у заяві Муджагіда.

Кабул і НАТО – «за»

Президент Афганістану Ашраф Гані подякував Трампові за нову стратегію щодо Афганістану і підтримку американських військових у боротьбі з екстремістами. Гані сподівається, що Кабулу вдасться зміцнити силові структури країни.

Обійми афганців відкриті для наших сусідніх країн. Ми готові працювати щодо усіх необхідних питань

«В анонсованій США політиці йдеться про регіональний аспект. У той же час хочемо зазначити, що обійми афганців відкриті для наших сусідніх країн. Ми готові працювати щодо усіх необхідних питань. Це не лише у наших особистих інтересах, але й у наших спільних інтересах», – заявив Гані.

​Підтримку нової стратегії США висловили і у НАТО, при цьому в альянсі закликають усіх у регіоні припинити підтримку екстремістів.

Ми закликаємо усі країни регіону робити усе можливе для припинення надання прихистку екстремістським угрупованням

«У НАТО також заохочують всіх афганців працювати разом для обговорення політичного вирішення і тривалого миру. У той же час ми закликаємо усі країни регіону робити усе можливе для припинення надання прихистку екстремістським угрупованням», – заявила речниця місії НАТО в Афганістані із цивільних питань Маріон Обрі.

У 2016 році Дональд Трамп як кандидат на посаду президента США критикував кампанії Вашингтона в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що «відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний», оскільки це створить вакуум, який заповнять екстремісти.