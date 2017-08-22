Президент Гані привітав заяву Трампа щодо Афганістану

Президент Афганістану Ашраф Гані 22 серпня привітав «міцне зобов’язання» США щодо дій в Афганістані після того, як американський президент Дональд Трамп виклав свою стратегію. Гані подякував Трампу та американському народові за підтримку «нашої спільної боротьби за звільнення регіону від загрози тероризму».

«Партнерство США та Афганістану сильніше, ніж будь-коли», – наголосив афганський президент.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ привітав оголошений Трампом «новий, обґрунтований умовами підхід до Афганістану й регіону».

«Наша мета залишається незмінною – гарантувати, щоб Афганістан не став притулком для терористів, які нападуть на наші країни», – вказав Столтенберґ.

Наразі спільний контингент країн НАТО в Афганістані нараховує понад 12 тисяч військовослужбовців.

Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами.

У 2016 році Трамп як кандидат у президенти США критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що «відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний», оскільки це створить вакуум, який заповнять терористи.

Президент Трамп відмовився надавати будь-які деталі нової афганської стратегії. Він нічого не сказав про те, наскільки може зрости чисельність американського контингенту або про те, як довго він перебуватиме в Афганістані, хоча очікується, що число американських військовослужбовців може зрости на кілька тисяч.

Президент США також розкритикував Пакистан через те, що, на думку Трампа, в цій країні «знайшли притулок ті організації, які щодня намагаються вбивати наших людей». Президент Трамп закликав Індію надати значнішу економічну допомогу Афганістану.