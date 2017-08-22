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22 Серпень 2017, Київ 08:46
Новини | Міжнародні

Трамп оприлюднив нову стратегію дій США в Афганістані

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп виступив 21 серпня з промовою, в якій сформулював нову стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані. Метою стратегії визначена перемога в протистоянні з талібами.

«Наша країна має шукати почесний і сталий результат, гідний величезних жертв. Чоловіки і жінки, які служать нації в цій битві, заслуговують на план перемоги, вони заслуговують на потрібні їм інструменти та довіру, яку вони заробили, щоб боротись і перемагати», – вказав президент Трамп.

У 2016 році Трамп як кандидат у президенти США критикував військові кампанії в Іраку та Афганістані через їхню затратність і малу результативність. Тепер він наполягає, що «відхід Сполучених Штатів з Афганістану неприйнятний», оскільки це створить вакуум, який заповнять терористи.

Президент Трамп відмовився надавати будь-які деталі нової афганської стратегії. Він нічого не сказав про те, наскільки може зрости чисельність американського контингенту або про те, як довго він перебуватиме в Афганістані, хоча очікується, що число американських військовослужбовців може зрости на кілька тисяч.

Президент США також розкритикував Пакистан через те, що, на думку Трампа, ця в цій країні «знайшли притулок ті організації, які щодня намагаються вбивати наших людей». Президент Трамп закликав Індію надати значнішу економічну допомогу Афганістану.

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