Нова стратегія США щодо Афганістану є результатом ретельних дебатів – Маттіс

Міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що президент Дональд Трамп узгодив із військовими високопосадовцями нову стратегію щодо Афганістану після ретельної дискусії, однак відмовився надавати деталі цієї стратегії.

Маттіс сказав про це 20 серпня під час поїздки до Йорданії. За словами очільника Пентагону, «були вислухані» всі сторони, включно з посадовими особами бюджетної сфери, відповідальними за фінансування будь-яких можливих змін.

«Мені дуже приємно, що стратегічний процес був досить ретельним, і не мав попередніх умов щодо того, які запитання можуть бути поставлені і які рішення можуть бути ухвалені», – наголосив міністр оборони США.

Коментарі Джима Маттіса з’явилися через кілька годин після того, як Білий дім оголосив, що Трамп зробить важливе звернення 21 серпня, щоб пояснити «стратегію Америки в Афганістані та Південній Азії».

У перші п’ять місяців поточного року було вбито понад 2500 афганських поліцейських та силовиків.

В даний час в Афганістані працює близько 8400 військовослужбовців США та близько 5000 військовослужбовців з інших країн-членів НАТО та країн-партнерів.