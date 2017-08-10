Путін може загарбати ще більше території України, поки увага світу прикута до КНДР – екс-посол Канади

Колишній посол Канади в Україні Ендрю Робінсон поцікавився, чи використає Путін напружену ситуацію навколо Північної Кореї, щоб захопити більше території в Україні. Із відповідним запитанням Ендрю Робінсон, який виконував обов’язки посла Канади в Україні з 2001 до 2005 року, звернувся до користувачів Twitter.

«Чи стане Путін використовувати ситуацію у КНДР, на яку зараз відволіклась увага світу, щоб загарбати більше територій в Україні. Повідомлення з Маріуполя насторожують», – запитує Робінсон.

Раніше ЗМІ повідомили, що військова розвідка США дійшла висновку, що КНДР зуміла мініатюризувати ядерний заряд і може бути здатна спорядити ним міжконтинентальні балістичні ракети, про успішні випробування яких повідомлялось раніше.

За випробуваннями у КНДР послідувало запровадження Радбезом ООН нових жорстких санкцій проти цього режиму. У МЗС Росії, яка підтримала резолюцію Радбезу щодо санкцій, заявили, що санкційні інструменти тиску на Північну Корею вже фактично вичерпані.

Після низки погроз на адресу США з боку Пхеньяна президент США Дональд Трамп у вівторок заявив, що подальші погрози Америка зустріне небаченими у світі «вогнем та гнівом».

У Пхеньяні натомість повідомили, що «серйозно розглядають» план завдання ракетного удару по американській території Гуам, де розташовані військові бази, на яких, як вважається, зберігається найбільший – поза материком – арсенал ядерної зброї США.

На повідомлення КНДР надалі відгукнулись голови Міністерства оборони та Державного департаменту США. Держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав до спокою, а міністр оборони США Джим Маттіс заявив, що Північна Корея має припинити будь-які дії, що могли б «призвести до кінця режиму» і припинити прагнення до ядерної зброї.

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