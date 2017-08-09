КНДР погрожує ракетним ударом по базах США на Тихому океані

Північна Корея заявила 9 серпня, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози будуть зустрінуті «вогнем і люттю».

Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений у напрямку Гуаму в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті «вразити основні військові бази США на Гуамі».

Гуам є критичним форпостом Сполучених Штатів для виконання військових завдань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

Рада Безпеки ООН 5 серпня одноголосно ухвалила резолюцію про посилення санкції проти Північної Кореї.

Розроблена США резолюція передбачає заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Вашингтон домагався посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.