Північна Корея заявила 9 серпня, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози будуть зустрінуті «вогнем і люттю». Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений у напрямку Гуаму в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті «вразити основні військові бази США на Гуамі». (Відео KRT, Reuters)