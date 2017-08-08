Трамп: нові погрози Пхеньяна на адресу США зустрінуть з «люттю»

Президент США Дональд Трамп заявляє, що нові погрози північної Кореї на адресу Вашингтона зустрінуть «з люттю, яку світ ще не бачив».

«Для Північної Кореї краще більше не погрожувати США. Вони зустрінуться з люттю, яку світ ще не бачив», – заявив Трамп журналістам 8 серпня.

Заява Дональда Трампа з’явилася після того, як газета Washington Post з посиланням на повідомлення розвідслужб повідомила, що КНДР вдалося випустити ядерні боєголовки, що можуть бути встановлені на розроблені Пхеньяном ракети. За даними розвідки, цей крок став для Північної Кореї черговим етапом на шляху до становлення як повноцінна ядерна держава.

Рада Безпеки ООН 5 серпня одноголосно ухвалила резолюцію про посилення санкції проти Північної Кореї.

Розроблена США резолюція передбачає заборону на експорт вугілля, чорних металів, свинцю і морепродуктів з Північної Кореї, що скоротить експортні надходження Пхеньяна, які становлять 3 мільярди доларів, на мільярд.

Вашингтон домагався посилення санкцій проти Північної Кореї після запуску нею двох міжконтинентальних балістичних ракет у липні.

28 липня КНДР здійснила черговий тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети і заявила, що тепер її ракети з ядерною зброєю здатні досягати материкової частини Сполучених Штатів.

Поточні рішення ООН забороняють Північній Кореї розробляти будь-які балістичні ракети та ядерні технології, але країна продовжує реалізовувати свої військові програми.