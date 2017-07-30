США повідомили про успішне випробування перехоплювача балістичних ракет

Сполучені Штати Америки повідомили, що на випробуванні успішно збили ціль, балістичну ракету середньої далекосяжності, за допомогою нової системи протиракетної оборони, яку вони, зокрема, планують розмістити в Південній Кореї.

Як повідомило Агентство протиракетної оборони США, ракету, запущену з американського військового літака над Тихим океаном, система THAAD успішно виявила, відстежила і перехопила.

Таким чином, це було вже 15-е успішне випробування цієї системи, без жодної невдачі.

Випробування відбулося через два дні після того, як Північна Корея, як виглядає, вже вдруге за короткий час успішно випробувала міжконтинентальну балістичну ракету, що, за оцінками, в разі запуску за оптимальною траєкторією зможе досягти значної частини сухопутної території США.

Частину системи THAAD США вже розмістили в Південній Кореї за попереднього керівництва цієї країни, щоб бути у змозі протистояти ракетно-ядерній загрозі Північної Кореї. Але новий президент Південної Кореї Мун Дже Ін зупинив подальше розгортання системи, заявивши, що треба заново оцінити її можливий вплив на довкілля.

Також різко проти розгортання цієї системи в Південній Кореї виступають Китай і Росія. Пекін вбачає в ній дестабілізацію в регіоні, а Москва – знищення стратегічного балансу в усьому світі, коли врахувати розміщення елементів цієї системи ПРО також і на Алясці.