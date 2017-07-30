Президент США звинуватив Китай у бездіяльності щодо Північної Кореї

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у «повній бездіяльності» в посиленні тиску на Північну Корею, чого домагається Вашингтон через усе нові ракетні й ядерні випробування Пхеньяна.

«Ми цього так не залишимо», – додав він у низці твітів увечері в суботу.

Трамп також розкритикував попередників у керівництві США, які, за його словами, дали можливість Китаєві заробити сотні мільярдів доларів на торгівлі зі США. За його словами, він «дуже розчарований Китаєм», який тепер «не робить нічого для нас, тільки говорить». Трамп вважає, що «Китай міг би легко вирішити» проблему з Північною Кореєю.

Раніше в суботу Міністерство закордонних справ Китаю, реагуючи на повідомлення про черговий і успішний запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, заявило, що виступає проти таких запусків Пхеньяна, бо вони суперечать резолюціям Ради безпеки ООН і «спільним бажанням міжнародної спільноти». Але при цьому, наголосили в Пекіні, «Китай сподівається, що всі сторони будуть діяти розважливо, щоб уникнути подальшої ескалації напруженості і спільно захистити регіональний мир і безпеку».

Попереднього дня, у п’ятницю, Північна Корея запустила нову міжконтинентальну балістичну ракету і заявила про повний успіх випробування. За даними спостережень, у разі запуску за оптимальною траєкторією ракета могла б досягти значної частини континентальної території США.

США й інші західні країни домагаються подальшого посилення санкцій проти Північної Кореї через її ракетні і ядерні випробування, заборонені Пхеньянові Радою безпеки ООН. Але Китай, а також Росія постійно виступають проти, заявляючи, що Захід має домогтися свого від Пхеньяна шляхом переговорів і взаємних поступок. Китай, крім того, є нині фактично єдиним значним зовнішньоторговельним партнером Північної Кореї, який дає можливість Пхеньянові заробляти валюту на торгівлі своєю сировиною чи металом. Пекін заявляє, що дотримується всіх чинних санкцій щодо Пхеньяна, але ці слова викликають сумніви в частини оглядачів.