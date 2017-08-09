Пентагон застерігає Пхеньян від кроків, що «призведуть до кінця режиму»

Міністр оборони США Джим Маттіс заявляє, що Північна Корея має припинити будь-які дії, що могли б «призвести до кінця режиму» і припинити прагнення до ядерної зброї.

«КНДР має зробити вибір на користь закінчення самоізоляції і припинити своє прагнення до володіння ядерною зброї. Північна Корея повинна припинити будь-які дії, які призвели б до кінця свого режиму і знищення свого народу», – зазначив Маттіс 9 серпня.

Раніше у середу державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав до спокою після того, як Північна Корея і президент Дональд Трамп обмінялися погрозами.

Північна Корея заявила 9 серпня, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті «вразити основні військові бази США на Гуамі».

Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».

США мають понад 28 тисяч особового складу у Південній Кореї для захисту від можливої північнокорейської загрози, у Японії перебуває близько 54 тисяч американських військових.