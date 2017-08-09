Держсекретар США Тіллерсон закликав до спокою після заяв Північної Кореї

Державний секретар США Рекс Тіллерсон закликав до спокою після того, як Північна Корея і президент Дональд Трамп обмінялися погрозами.

Тіллерсон зазначив, що американцям не слід «хвилюватися».

Держсекретар США заявив, що не вірить у «будь-яку безпосередню загрозу» після того, як Північна Корея заявила, що «ретельно вивчає» плани ракетного удару.

«Американці можуть спати спокійно вночі», – сказав Тіллерсон.

Держсекретар США сказав, що Трамп намагався надіслати «серйозний сигнал» Північній Кореї.

«Тому я думаю... що робить президент, – це посилає серйозний сигнал Північній Кореї на мові, яку Кім Чен Ин зрозуміє, оскільки він, здається, не розуміє дипломатичної мови», – додав Тіллерсон.

Північна Корея заявила 9 серпня, що «ретельно вивчає» плани ракетної атаки по тихоокеанському острову Гуам. Пуск стратегічної балістичної ракети може бути здійснений в будь-який момент, коли лідер КНДР Кім Чен Ин ухвалить рішення, повідомив представник Корейської народної армії. Він додав, що такий удар матиме на меті «вразити основні військові бази США на Гуамі».

Із цими погрозами Пхеньян виступив після того, як президент США Дональд Трамп попередив КНДР, що будь-які нові погрози зустрінуть «вогнем і люттю».