Війська Іраку визволили від екстремістів перші три райони міста Таль-Афара

Війська Іраку визволили від екстремістського угруповання «Ісламська держава» перші три райони міста Таль-Афара, захопленого бойовиками.

Повідомлення про це надійшло в час, коли в Багдаді на знак підтримки перебуває міністр оборони США Джим Маттіс.

Він після зустрічі з прем’єр-міністром Іраку Хайдаром аль-Абалі заявив, що бойовики втікають і вже не здатні протистояти наступові на них.

Наступ на Таль-Афар почався в неділю. Це місто, приблизно за 70 кілометрів на захід від Мосула на півночі Іраку, було важливим пунктом, що зв’язував позиції бойовиків у Мосулі і кордоном із Сирією, де «Ісламська держава» ще контролює значні території.

За оцінками, в Таль-Афарі перебуває близько тисячі бойовиків.

Іракські сили за підтримки міжнародної коаліції під проводом США раніше визволили Мосул, донедавна головну твердиню екстремістів в Іраці, від «Ісламської держави» після дев’ятимісячної битви за це друге в цій країні за населенням місто.