Очільник Пентагону прибув до Іраку з неоголошеним візитом

Міністр оборони США Джим Маттіс 22 серпня прибув до Іраку з неоголошеним заздалегідь візитом. Це відбувається в час, коли іракські сили намагаються перебрати контроль над містом Тал-Афар, одним із останніх, захоплених екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Два дні тому сили безпеки Іраку, підтримані США, розпочали свій наступ на населений пункт, розташований приблизно за 80 кілометрів від Мосула та за 150 кілометрів від сирійського кордону.

Найбільше місто на півночі Іраку, Мосул, було звільнене в липні після дев'ятимісячної битви проти бойовиків. Це знаменувало найбільшу поразку екстремістської групи від часу її успіхів на півночі Іраку влітку 2014 року.

24 серпня на міністра оборони США Джима Маттіса чекають у Києві.