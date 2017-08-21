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21 Серпень 2017, Київ 10:13
Новини | Політика

США й надалі підтримуватимуть відновлення територіальної цілісності України – очільник Пентагону

Міністр оборони США Джим Маттіс

Сполучені Штати віддані стратегічному партнерству з Україною й надалі підтримуватимуть її суверенітет і відновлення територіальної цілісності, заявив 20 серпня міністр оборони США Джим Маттіс.

Очільник оборонного відомства США підтвердив, що 24 серпня він з робочим візитом відвідає Київ, де зустрінеться з президентом Петром Порошенком, а також міністром оборони Степаном Полтораком, перегляне парад до Дня незалежності України.

«Нелегко створити суверенну державу, коли Росія порушує територіальну цілісність», – передає слова Маттіса офіційний сайт міністерства оборони США.

«Як і в багатьох інших місцях у світі, я підтримую дипломатичне керівництво, зусилля державного секретаря Тіллерсона, щоб працювати з нашими союзниками по НАТО та Україною і продовжувати наполягати на виконанні Росією зобов'язань за мінськими угодами. І це включає негайне припинення вогню, виведення важких озброєнь та безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ», – відзначив міністр оборони США.

Як повідомила прес-служба президента України 19 серпня, Петро Порошенко 24 серпня проведе переговори з міністром оборони США Джеймсом Маттісом, який відвідає Київ для участі в урочистостях з нагоди Дня незалежності України.

Останніми тижнями адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити дотеперішню позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається становище від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступив проти такого надання.

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