Війська Іраку почали визволення від екстремістів міста Таль-Афара – прем’єр

Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді заявив, що урядові війська і проурядові сили почали наступ на місто Таль-Афар, щоб визволити його від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава».

У ранковому телевиступі він заявив, звертаючись до екстремістів: «Ви не маєте іншого вибору, крім залишити місто чи загинути… Або здайтеся, або помрете».

За оцінками іракських силовиків, у Таль-Афарі й околицях нині перебуває від 1400 до 1600 бойовиків, багато з яких іноземці.

Таль-Афар нині залишається одним із небагатьох більших міст, які ще контролюють екстремісти. Це місто розташоване за 150 кілометрів від кордону з Сирією, де «Ісламська держава» ще контролює чималі території, і за 80 кілометрів від Мосула – донедавна головної твердині екстремістів в Іраці, що була визволена після кривавої дев’ятимісячної битви.

В Іраці бойовики «Ісламської держави» ще також контролюють місто Хавіджа у провінції Кіркук, що за 300 кілометрів на північ від столиці Багдада, і території у провінції Анбар на пустельному заході країни.