Законодавці США відправили на підпис Трампу оборонний бюджет із допомогою Україні

Сенат Конгресу США ввечері 16 листопада схвалив оборонний бюджет на 2018 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Тепер закон має підписати президент США Дональд Трамп, повідомляє посольство України в Сполучених Штатах.

«Вперше на законодавчому рівні пропонується надати Україні такі оборонні засоби: радіолокаційні засоби протиповітряної оборони та спостереження за надводною ситуацією; військово-морські протимінні засоби; кораблі прибережної дії та берегової охорони», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня Палата представників Конгресу США 14 липня ухвалила проект оборонного бюджету країни на 2018 фінансовий рік.

Половина із передбачених документом 350 мільйонів доларів США буде надана на оборонну допомогу Україні тільки за умови прогресу в оборонній реформі. Ця умова зберігається з бюджету минулого року.