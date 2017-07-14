Палата представників США ухвалила оборонний бюджет

Палата представників конгресу США 14 липня ухвалила проект оборонного бюджету країни на 2018 фінансовий рік, який починається з 1 жовтня 2017 року.

Сума витрат становить майже 700 мільярдів доларів.

Білий дім запросив у 2018 году на військові потреби 603 мільярдів доларів плюс 65 мільярдів на проведення операцій за кордоном.

У Сенаті США наразі розглядають свій проект оборонного бюджету, з яким повинен бути узгоджений ухвалений у нижній палаті. Якщо сенаторам вдасться це зробити, законопроект направлять на підпис президенту.

Оборонний бюджет США на 2017 рік становить 619 мільярдів доларів.