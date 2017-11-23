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23 Листопад 2017, Київ 15:27
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Почуття свободи, яке ми отримали від українців, настільки ж важливе для нас, американців – Купер

Почуття свободи, яке ми отримали від українців, настільки ж важливе для нас, американців – Купер
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Протягом розмови «Донбас.Реалії» із заступником міністра оборони США у справах України, Росії та Євразії Лорою Купер ми багато обговорювали навчання українських солдатів американцями. Відчувалось – це те, чи заступниця міністра оборони відверто пишається, що вважає дійсно суттєвим та важливим. Тому й на запитання – які прогнози зараз у Пентагоні щодо ситуації на Донбасі, як в американському Міністерстві оборони бачать розвиток ситуації, Лора Купер прагне відповісти не тільки суто з військової точки зору.

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