Голова МЗС Німеччини заявив про різні погляди Заходу і Росії щодо миротворців для Донбасу

Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель заявив, що Німеччина і Франція мають відмінне від Росії уявлення щодо ймовірної миротворчої місії ООН для окупованої частини українського Донбасу.

Але, сказав він, перебуваючи з візитом у Мінську в Білорусі, хоча ці погляди досі такі далекі одне від одного, «було б небажано закрити таке вікно можливості».

За його словами, важливо «спробувати піти назустріч одне одному і визначити загальні умови» запровадження такої місії ООН. Ця місія, вважає німецький міністр, повинна мати чіткий мандат і спільно з місією Організації з безпеки і співпраці в Європі контролювати припинення вогню цілодобово – не «пару годин на день», але також і вночі, коли, за його словами, й відбуваються головні порушення.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат. Такої позиції, зокрема, дотримуються Німеччина і Франція, що є учасниками так званого «нормандського формату» переговорів про врегулювання в регіоні, а також США.

Росія не згодна з цим, обіцяючи накласти вето на такий варіант і твердячи, що в такому разі підтримувані й підбурювані нею окуповані території Донбасу будуть «ізольовані», тобто втратять можливість безконтрольного пересування озброєнь і живої сили з Росії для ведення гібридної війни проти України. У Києві й на Заході натомість заявляють, що пропозиція Росії означала б ізоляцію окупованої частини Донбасу від вільної території України і законсервувала б становище з російською гібридною агресією в регіоні.