У Росії висловили сподівання на «здоровий глузд Заходу» щодо місії ООН для Донбасу

У Міністерстві закордонних справ Росії висловили сподівання на «здоровий глузд» Заходу в питанні щодо місії ООН для окупованої частини Донбасу.

Як заявив російському агентству «ТАСС» заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, «це непросте питання, і головні його труднощі пов’язані з тим, що Київ хоче наскоком, перекресливши чинні мінські домовленості, перекресливши необхідність налагоджування діалогу з Донецьком і Луганськом, вирішити все одним махом».

«Важко уявити, як міжнародна спільнота, і перш за все Росія, можуть погодитися з ізоляцією Донецька і Луганська за допомогою якоїсь місії ООН. Сподівання на здоровий глузд Заходу завжди існують», – заявив російський дипломат.

Карасін повторив позицію Росії, яка вважає, що метою місії ООН на Донбасі має бути тільки «посилення охорони наявної місії ОБСЄ». «Але сьогодні часто про це забувають, починають говорити про якусь миротворчу місію ООН», – заявив він.

Росія, яка подала до Ради безпеки ООН пропозицію щодо сил ООН на Донбасі, домагається, щоб ці сили дислокувалися тільки поблизу лінії контакту в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мали за завдання тільки охорону цих спостерігачів. Україна і її західні союзники відкинули такі обмеження і наполягають, що ці сили повинні працювати на всій окупованій території Донбасу, включно з неконтрольованою нині ділянкою українсько-російського кордону, і мати широкий миротворчий мандат.

Росія не згодна з цим, обіцяючи накласти вето на такий варіант і твердячи, що в такому разі підтримувані й підбурювані нею окуповані території Донбасу будуть «ізольовані», тобто втратять можливість безконтрольного пересування озброєнь і живої сили з Росії для ведення гібридної війни проти України. У Києві й на Заході натомість заявляють, що пропозиція Росії означала б ізоляцію окупованої частини Донбасу від вільної території України і законсервувала б становище з російською гібридною агресією в регіоні.