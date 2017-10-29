У Росії пригрозили ветувати резолюцію про миротворців ООН на Донбасі зразка України і США

У Росії пригрозили вдатися до права вето в Раді безпеки ООН, якщо на голосування винесуть резолюцію про миротворчу місію ООН на окупованій частині Донбасу такого зразка, що задовольнятиме Україну і США, стверджуючи, що це буде спробою зірвати мінські домовленості про врегулювання в цьому регіоні України.

Як заявив 28 жовтня голова комітету з закордонних справ Ради федерації, верхньої палати російського парламенту, Костянтин Косачов, коментуючи повідомлення про висловлену в Києві позицію спеціального представника Державного департаменту США у справах України Курта Волкера, вона, «очевидно, не відповідає, а, називаючи речі своїми іменами, суперечить мінським домовленостям».

«Якщо зміст висловлювань Волкера переданий правильно, то очевидно, що це спроба або скасувати мінські домовленості, чи змусити Росію накласти на таку резолюцію Ради безпеки ООН вето», – сказав Косачов російському агентству «РІА Новості».

Особливо неприйнятним він назвав те, що, якщо вірити заявам американського спецпредставника, мандат миротворців ООН виключає участь російських представників у такій місії.

Таким чином Костянтин Косачов прокоментував оприлюднене раніше 28 жовтня повідомлення народного депутата України Мустафи Найєма (фракція «Блок Петра Порошенка») про зустріч того дня Курта Волкера, який прибув до Києва, з групою народних депутатів України. «Волкер очікує, що до кінця року буде готова резолюція Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії в Україні, і, можливо, навіть ухвалена. Що важливо, критичним у цій резолюції буде питання контролю над російсько-українським кордоном. Причому саме активного контролю воєнізованою місією, наголосив Волкер, а не пасивного моніторингу. На запитання, чи можлива участь росіян у цій місії, він прямо відповів: «Не можу цього уявити»», – написав Найєм у фейсбуці.

Схожу інформацію про цю зустріч подав тоді ж і народний депутат України Володиир Ар’єв (фракція «Блок Петра Порошенка»). «Найголовніше сьогодні від Курта Волкера: – можливо, що до кінця року буде резолюція Ради безпеки ООН щодо миротворчої місії на Донбасі. Тези він готує; – блакитні каски мають контролювати всю територію, в тому числі кордон (Росія наразі хоче лише на лінії розмежування – це моя ремарка) та мати доступ до місць дислокації важкої техніки; – Росії дуже не подобається закон про реінтеграцію Донбасу, де вона названа агресором; – Україна – єдина сторона з усіх, яка показує прагнення до виконання мінських угод. Як би хто до цих угод не ставився, це поки єдиний процес, який визнає Росія, що дає можливість уникнути ескалації; – враження, що Путін змінив підхід із суто військового і тепер прагне отримати дружнє йому керівництво України (замість діючого)», – написав Ар’єв у фейсбуці.

Напередодні прибуття Курта Волкера до Києва з ним зустрічався попередніми днями міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Після тієї зустрічі Клімкін повідомив, що в перебігу розмови з Волкером із приводу мандату можливої миротворчої місії ООН на окупованій частині сходу України обидва висловили «дуже чітку спільну позицію». За його словами, ця позиція полягає в «неможливості легалізації бойовиків» зі збройних сепаратистських угруповань, які підтримує Росія, а також у необхідності запровадити заходи безпеки на окупованій території, після чого міжнародний контингент має почати контролювати всю цю територію, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою кордону з Росією.

Таку ідею в Москві вже називали неприйнятною. У Кремлі прагнуть, щоб місія ООН розмістилася тільки безпосередньо на лінії контакту і біля неї, в місцях, де працюють спостерігачі ОБСЄ, і мала мандат виключно для захисту цих спостерігачів. Цю позицію натомість назвали неприйнятною Україна і її західні союзники, включно зі США, заявляючи, що це матиме на меті не вирішення конфлікту, а його консервацію.