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30 Жовтень 2017, Київ 19:11
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Усе залежить від України, петля затягується на шиї Кремля – Жовніренко

Усе залежить від України, петля затягується на шиї Кремля – Жовніренко
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У Росії пригрозили ветувати в Раді безпеки ООН резолюцію про миротворчу місію ООН на окупованій частині Донбасу, яка «задовольнятиме лише Україну і США». Таким чином голова комітету у закордонних справах Ради федерації Росії Костянтин Косачов відреагував на повідомлення, що спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер не уявляє участі росіян у миротворчій місії ООН. Про миротворців на Донбасі та мінський процес у програмі Ваша Свобода говорили голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та російський журналіст, політичний експерт Леонід Радзиховський.

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