Усе залежить від України, петля затягується на шиї Кремля – Жовніренко

У Росії пригрозили ветувати в Раді безпеки ООН резолюцію про миротворчу місію ООН на окупованій частині Донбасу, яка «задовольнятиме лише Україну і США». Таким чином голова комітету у закордонних справах Ради федерації Росії Костянтин Косачов відреагував на повідомлення, що спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер не уявляє участі росіян у миротворчій місії ООН. Про миротворців на Донбасі та мінський процес у програмі Ваша Свобода говорили голова правління Центру стратегічних досліджень Павло Жовніренко та російський журналіст, політичний експерт Леонід Радзиховський.