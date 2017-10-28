Волкер зустрівся зі звільненими Умеровим і Чийгозом

Лідери кримськотатарського руху Мустафа Джемілєв і Рефат Чубаров, звільнені а також звільнені політв’язні Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз 28 жовтня зустрілися зі спецпредставником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером. Про це повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії» з посиланням на голову Меджлісу і депутата Верховної Ради Рефата Чубарова.

«Сьогодні відбулася дуже ґрунтовна і відкрита розмову з Куртом Волкером, спеціальним представником Держдепартаменту США по Україні», – зазначив він у Facebook.

Курт Волкер прибув до України з незапланованим візитом. У п’ятницю він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. Напередодні Волкер зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Також повідомлялося про зустріч цими днями Волкера із народними депутатами.

Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в анексованому Росією Криму, вдень 25 жовтня передала Туреччині. У п'ятницю, 27 жовтня, вони прилетіли в Україну.