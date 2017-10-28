На зустрічі з Волкером говорили про миротворців та законопроекти щодо Донбасу – депутати

Під час зустрічі спецпредставника Державного департаменту щодо України Курта Волкера із українськими депутатами обговорювали миротворців та законопроект про Донбас, який готується до другого читання у Верховній Раді, зазначила після зустрічі позафракційна депутатка Ганна Гопко.

«Обговорили напрацювання з просування української концепції миротворчої місії ООН серед міжнародних партнерів; законопроект у ВР, який готуємо до другого читання про визнання російської агресії, територій окупованими; надання захисної зброї. Передала лист від родичів політв'язнів Кремля з Криму та військовополонених Донбасу, які мали зустріч з Іриною Геращенко. Просимо, щоб гуманітарні питання, захист прав людини та порятунок, звільнення українців, заручників був топ-пріоритетом під час перемовин наших західних партнерів з Російською Федерацією, на зустрічах з Сурковим», – написала вона у Facebook.

Тим часом, депутат від «Батьківщини» Олексій Рябчин, зазначив, що обговорювалися«два законопроекти щодо Донбасу, що були проголосовані в Раді».

«Я не можу повністю цитувати його відповіді, але я був ними задоволений. Тому, якщо Росія нарешті на четвертий рік війни буде названа агресором - це та реальність, з якою вона повинна рахуватись», – написав він у Facebook.

Курт Волкер прибув до України з незапланованим візитом. У п’ятницю він мав зустріч із українською делегацією на чолі зі спікером парламенту Андрієм Парубієм. Згодом відбулись закриті переговори з президентом Петром Порошенком. Напередодні Волкер зустрівся з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.