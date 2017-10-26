У Росії заявили про плани телефонної розмови з Волкером, який їде до України

У Росії заявили про план телефонної розмови зі спеціальним представником Державного департаменту США у справах України Куртом Волкером, який має у п’ятницю прибути до Києва особисто.

Як заявив російському агентству «ТАСС» заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, із російського боку в розмові візьме участь традиційний співрозмовник спецпредставника США, помічник президента Росії Владислав Сурков, але ніяких дат імовірної особистої їхньої зустрічі наразі немає.

Коли може відбутися така розмова, Карасін не уточнив.

Курт Волкер тим часом має особисто прибути до України 27 жовтня, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Як очікують, із ним зустрінеться, зокрема, президент України Петро Порошенко.

Як повідомляла 25 жовтня перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, що працює в білоруському Мінську, і займається питанням про звільнення заручників, саме це питання має стати одним із пріоритетних у перебігу зустрічі президента і спецпредставника.

Того ж дня, 25 жовтня, сам Волкер повідомив у твітері, що мав «чудову зустріч» із Клімкіним і обговорив бачення України щодо того, як Організація Об’єднаних Націй може допомогти у виконанні мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

Клімкін уже 26 жовтня розповів журналістам, що в перебігу тієї розмови з Волкером під час його візиту до Берліна з приводу мандату можливої миротворчої місії ООН на окупованій частині сходу України обидва висловили «дуже чітку спільну позицію». За його словами, ця позиція полягає в «неможливості легалізації бойовиків» зі збройних сепаратистських угруповань, які підтримує Росія, а також у необхідності запровадити заходи безпеки на окупованій території, після чого міжнародний контингент має почати контролювати всю цю територію, включно з непідконтрольною нині Києву ділянкою кордону з Росією. Таку ідею в Москві вже називали неприйнятною.

Раніше припускали, що після візиту до Києва Волкер може провести й чергову особисту зустріч із Сурковим.

Перед цим Волкер зустрічався з Сурковим 7 жовтня в сербському Белграді. Наступними днями у Кремлі про цю зустріч заявили, що сторони лише обмінялися думками щодо нинішньої ситуації, і повторили кремлівську версію, ніби учасниками конфлікту, спричинюваного агресією Росії проти України, є лише «Київ і Донбас», але, мовляв, не Москва. У Державному департаменті США, зі свого боку, про цю ж зустріч повідомили пізніше, що на ній Волкер сказав Суркову: США хочуть домогтися миру в Україні, а нездатність покласти край конфліктові залишається перешкодою на шляху до поліпшення відносин Вашингтона і Москви.

Напередодні тієї зустрічі Волкер у перебігу попередніх відвідин Києва заявляв, що обговорюватиме з Сурковим питання про відновлення територіальної цілісності і безпеки України.