Волкер про закон щодо Донбасу – «важкі кроки» України для досягнення миру

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер назвав «важкими кроками» України для досягнення миру на Донбасі ухвалення закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей. Про це він написав на сторінці у Twitter.

«Продовження спеціального статусу показує, що Україна робить важкі кроки для миру. Сподіваюся, тепер Росія буде діяти, щоб запанував мир – час закінчити конфлікт», – написав Волкер.

Верховна Рада України сьогодні підтримала президентський законопроект № 7164, згідно з яким, замість дотеперішнього трирічного терміну чинності особливостей місцевого самоврядування на окупованій частині Донбасу, який завершується 18 жовтня, ці особливості мають бути запроваджені на рік після набрання нинішнім законом чинності. Закон уточнює, що це набрання чинності може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України.