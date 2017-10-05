Зустріч Волкера і Суркова є додатковим до Мінського і Нормандського форматом перемовин – МЗС України

Українська сторона була завчасно поінформована про деталі запланованої зустрічі у Белграді Спецпредставника Державного департаменту США Курта Волкера та помічника президента Росії Владислава Суркова, зазначив у коментарі Радіо Свобода Олексій Макеєв, директор політичного департаменту МЗС України.

За його словами, ця зустріч є додатковим майданчиком для перемовин, який доповнює Мінський і Нормандський.

«Можна сказати, що це додатковий формат, бо Сполучені Штати – важливий гравець, але хочу наголосити, що пан Волкер перебуває в тісному контакті з Україною, а також з Берліном і Парижем. І ми граємо тут однією командою», – запевняє Макеєв.

Це буде друга зустріч Волкера та Суркова, який представляє точку зору російського президента Володимира Путіна щодо конфлікту на сході України.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, ця зустріч відбудеться в Белграді, бо це – нейтральна територія. Волкер поки що не відмовляється зустрічатися зі своїм російським колегою в Москві чи в інших містах Росії, а от Сурков не може їздити до країн ЄС, оскільки перебуває у списку санкцій.

Вперше переговори між Волкерм і Сурковим відбулися 21 серпня в Мінську – столиці Білорусі. Вони зустрілися за закритими дверима.

Після серпневої зустрічі Сурков, за повідомленнями російських інформаційних агентств, заявив, що його дискусія з Волкером була «корисною та конструктивною».

Волкер тоді не коментував ці слова.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер заявляв, що вважає, що введення на Донбас миротворців ООН дозволить забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

В результаті бойових дій на Донбасі між підтримуваними Росією бойовиками та українськими Збройними силами із квітня 2014 року загинуло понад 10 тисяч осіб.