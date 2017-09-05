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05 Вересень 2017, Київ 20:09
Політика

Путін піде з Донбасу, інших варіантів немає – Гримчак

Українські бійці в зоні бойових дій на Донбасі (архівне фото)

Гості програми «Ваша Свобода»: Тарас Пастух, народний депутат України («Самопоміч»); Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Володимир Путін не вбачає нічого поганого у наявності миротворців ООН на Донбасі. Але наголошує, що ці сили повинні перебувати винятково на лінії розмежування і «на жодних інших територіях». «Кремлівські сценарії не пройдуть. Миротворці ООН мають бути на всій території Донбасу», – підкреслила у відповідь представниця України на мінських переговорах Ірина Геращенко. Тим часом законопроект про реінтеграцію Донбасу готовий на 99 %, за винятком саме пункту про миротворчу місію. Про це заявила зі свого боку представниця президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко.

Ваша Свобода | Миротворці на Донбасі й Путін
Ваша Свобода | Миротворці на Донбасі й Путін
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Олександр Лащенко: Пане Гримчак, це певний прогрес, реакція лідера Росії на ініціативу, яку вже давно висунув Петро Порошенко, на якій, я так розумію, буде наполягати, перебуваючи у Нью-Йорку цього місяця на Генасамблеї ООН, чи, навпаки, Путін такою заявою показав, що миротворці якщо і можуть бути, то на певних умовах Росії?

На рішення Генасамблеї не можна накласти вето, яке в Росії є в Радбезі
Юрій Гримчак

Юрій Гримчак: Наш президент збирається внести резолюцію Генасамблеї. Різниця в тому, що на рішення Генасамблеї не можна накласти вето, яке в Росії є в Радбезі. Тому всі розмови раніше про миротворців наштовхувалися на те, що Росія не дасть своєї згоди на миротворців у Радбезі. Путін ще сказав, що Росія буде ініціювати внесення у Радбез ООН саме рішення про миротворців. Я думаю, що можливі декілька варіантів. По-перше, внесуть у Радбез (офіційно він то наче й не проти), де російські дипломати будуть кричати: навіщо це потрібно, от Радбез і тому подібне. По-друге, якщо рішення через Радбез не пройде, на Генасамблеї дипломати російські будуть бігати і кричати: навіщо приймати рішення, якщо Радбез наклала вето і не ввела таке рішення.

Юрій Гримчак
Юрій Гримчак

Путін і його оточення зрозуміли, рішення Генасамблеї можливе і його доведеться виконувати. Своєрідний хід на випередження з боку Путіна – ред.), стовідсотково
Юрій Гримчак

На сьогодні це спроба відкласти це рішення, у тому числі завдяки такій ініціативі. Путін і його оточення зрозуміли, що таке рішення Генасамблеї можливе і його доведеться виконувати. Воно обов’язкове до виконання. (Це своєрідний хід на випередження з боку Путіна – ред.), стовідсотково. Яка лінія розмежування, які перемовини з ОРДЛО, якщо на сьогоднішній день весь світ вже визнав, що це російська агресія, і там є російські війська, Курт Волкер навіть сказав, що порушують «перемир’я» саме російські війська.

– Пане Пастух, «Самопоміч» знає аспекти законопроекту про реінтеграцію Донбасу?

Тарас Пастух: Почнемо з Путіна. Для України очевидна річ, для всього світу, що Путін намагається в Україні реалізувати сценарій, який вже був частково або повністю реалізований у Придністров’ї, далі у Грузії – в’ялого конфлікту, який тягтиметься тривалий час. У такий спосіб це знесилення тієї самої країни, проти якої була заподіяна агресія. Тому сьогодні у нього будуть робитися всі спроби в такому вигляді тримати цей конфлікт, не допускаючи не те, що миротворців, а будь-яких, навіть банально спостерігачів, які можуть разом з Україною показувати всьому світу, що це відкрита агресія і війна Росії проти України. Ці його заяви продовжують повністю цю лінію. Всі моменти, які він висловив, заперечують саму дію присутності там будь-кого, крім присутності там російських військ і їх найманців.

Тарас Пастух
Тарас Пастух

Закон про реінтеграцію «Самопоміч» хотіла б принаймні побачити. Півроку навколо нього ведеться дуже багато інтриг, з’являються незрозумілі сторінки
Тарас Пастух

Щодо закону про реінтеграцію, то «Самопоміч» хотіла б його принаймні побачити. На жаль, останніх півроку, п’ять місяців навколо нього ведеться дуже багато інтриг, з’являються якісь незрозумілі сторінки. Головний принцип, який хочемо побачити у законі, щоб цей закон повністю корелювався з міжнародним законодавством.

У законопроекті Росія визнана агресором. Оперативний штаб, будуть підпорядковуватися всі силові структури. Замість АТО буде операція по обороні України. Терміну «війна» не буде
Юрій Гримчак

Юрій Гримчак: У законопроекті Росія визнана агресором. Є посилання на міжнародні законодавчі акти. Так звана ст. 51 Статуту ООН про те, що будь-яка країна має право на самооборону. Є там підрозділи про оперативний штаб, якому будуть підпорядковуватися всі силові структури, в першу чергу військові. Призначати керівника цього штабу буде президент за поданням керівника Генштабу. (Замість АТО – ред.) буде операція по обороні України. (Терміну «війна» – ред.) не буде. Ми можемо назвати це війною, тоді фактично об’являємо війну Російській Федерації... Чи треба давати йому (Путіну – ред.) такий casus belli?

Є питання введення воєнного стану
Тарас Пастух

Тарас Пастух: Мова не йде про оголошення війни з Росією. Про це сьогодні не говорить жоден депутат, яким патріотичним він не був би. Є питання війни, а є питання введення воєнного стану, навіть не на всій території Україні, а в окремих її областях. Підставою для введення воєнного стану може бути навіть загроза агресії по відношенню до території України. Це вже дає право застосовувати ЗСУ по міжнародному законодавству.

Люди з посвідченнями учасника бойових дій за позовами Росії можуть стати невиїзними в Європу. Колись
Тарас Пастух

Тризіркові, чотирьохзіркові американські генерали, які приїхали в Україну, щоб дати рекомендації, як це врегулювати, озвучували. Коли американські війська зайшли в Афганістан, відмовилися виконувати бойові завдання, які давалися, поки Америка юридично не закріпила статусу бойових дій з Афганістаном. Бо коли вони затримували талібів, фактично викрадали цивільних людей – у них не було статусу полонених, а військові не мали права затримувати, не воюючи. Їх сьогодні за це ніхто не переслідує. Може так статися, що люди з посвідченнями учасника бойових дій за позовами Росії можуть стати невиїзними в Європу. Колись...

Давайте спочатку визначимося з питанням, в який спосіб звільняємо ці території. Є три варіанти. Перше – банальна здача українських інтересів. Другий – це в силовий спосіб звільняємо, визначаємо, чи ЗСУ, Нацгвардія, спецслужби готові до цього сценарію. Третє – якщо визнаємо, що не готові, повинні визначити чіткі кордони, стосунки з цією територією, з людьми, з українцями, які проживають на цій території, щоб відсікти всіх тих, які туди приїхали небажані для української держави. І встановити кордон до моменту, поки Росія звідти не вийде самостійно через наш і зовнішній тиск, або ми не будемо готові в силовий спосіб звільнити.

Буде наш український сценарій
Юрій Гримчак

Юрій Гримчак: Уявимо, завтра всі російські війська пішли, залишилися колаборанти. Досить значна частина з них побіжить в Росію. Їх там вже чекають, укріпрайони будуються на кордоні з Україною з того боку. Частина спробує чинити опір. Тоді туди буде вступати в дію або Нацгвардія, або... Буде наш український сценарій. Ми сьогодні будемо вимагати в Генасамблеї, вносити пропозицію про миротворчі війська, у тому числі спираючись на Мінські домовленості, де у пункті 10 говориться, що повинні бути виведені всі іноземні війська, найманці і роззброєні бойовики.

Законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесений до кінця вересня. Росіяни підуть з Донбасу. Заяви Путіна – спроба грати добру гру, коли все погано. Тиск Заходу, протидія України, готовність наших військ, економічний стан всередині Російської Федерації, можливі санкції змусять піти
Юрій Гримчак

(Законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесений – ред.) після того, як пройде Генасамблея і стане зрозуміло, яким чином будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни до статті. Я думаю, що до кінця вересня. Я думаю, що вони (росіяни – ред.) підуть з Донбасу. У них інших варіантів немає. І всі заяви Путіна – це спроба грати добру гру, коли у тебе все погано. Тиск Заходу, протидія України, готовність наших військ, економічний стан всередині Російської Федерації, можливі санкції (змусять піти – ред.). Через 180 днів всі розвідки США, згідно закону, який прийняв Конгрес і Сенат США, Трамп підписав, повинні донести, де, чиї, кому, але родичі, родичі родичів, коханки, друзі. Все це призведе до того, що все це повинно бути заарештоване і конфісковане.

Тарас Пастух: Проблема в тому, що американці більше воюють за Україну, ніж Україна сьогодні воює з Росією.

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    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

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