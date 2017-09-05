Путін піде з Донбасу, інших варіантів немає – Гримчак

Гості програми «Ваша Свобода»: Тарас Пастух, народний депутат України («Самопоміч»); Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Володимир Путін не вбачає нічого поганого у наявності миротворців ООН на Донбасі. Але наголошує, що ці сили повинні перебувати винятково на лінії розмежування і «на жодних інших територіях». «Кремлівські сценарії не пройдуть. Миротворці ООН мають бути на всій території Донбасу», – підкреслила у відповідь представниця України на мінських переговорах Ірина Геращенко. Тим часом законопроект про реінтеграцію Донбасу готовий на 99 %, за винятком саме пункту про миротворчу місію. Про це заявила зі свого боку представниця президента Петра Порошенка у Верховній Раді Ірина Луценко.

Олександр Лащенко: Пане Гримчак, це певний прогрес, реакція лідера Росії на ініціативу, яку вже давно висунув Петро Порошенко, на якій, я так розумію, буде наполягати, перебуваючи у Нью-Йорку цього місяця на Генасамблеї ООН, чи, навпаки, Путін такою заявою показав, що миротворці якщо і можуть бути, то на певних умовах Росії?

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На рішення Генасамблеї не можна накласти вето, яке в Росії є в Радбезі

​Юрій Гримчак: Наш президент збирається внести резолюцію Генасамблеї. Різниця в тому, що на рішення Генасамблеї не можна накласти вето, яке в Росії є в Радбезі. Тому всі розмови раніше про миротворців наштовхувалися на те, що Росія не дасть своєї згоди на миротворців у Радбезі. Путін ще сказав, що Росія буде ініціювати внесення у Радбез ООН саме рішення про миротворців. Я думаю, що можливі декілька варіантів. По-перше, внесуть у Радбез (офіційно він то наче й не проти), де російські дипломати будуть кричати: навіщо це потрібно, от Радбез і тому подібне. По-друге, якщо рішення через Радбез не пройде, на Генасамблеї дипломати російські будуть бігати і кричати: навіщо приймати рішення, якщо Радбез наклала вето і не ввела таке рішення.

Путін і його оточення зрозуміли, рішення Генасамблеї можливе і його доведеться виконувати. Своєрідний хід на випередження з боку Путіна – ред.), стовідсотково

На сьогодні це спроба відкласти це рішення, у тому числі завдяки такій ініціативі. Путін і його оточення зрозуміли, що таке рішення Генасамблеї можливе і його доведеться виконувати. Воно обов’язкове до виконання. (Це своєрідний хід на випередження з боку Путіна – ред.), стовідсотково. Яка лінія розмежування, які перемовини з ОРДЛО, якщо на сьогоднішній день весь світ вже визнав, що це російська агресія, і там є російські війська, Курт Волкер навіть сказав, що порушують «перемир’я» саме російські війська.

– Пане Пастух, «Самопоміч» знає аспекти законопроекту про реінтеграцію Донбасу?

Тарас Пастух: Почнемо з Путіна. Для України очевидна річ, для всього світу, що Путін намагається в Україні реалізувати сценарій, який вже був частково або повністю реалізований у Придністров’ї, далі у Грузії – в’ялого конфлікту, який тягтиметься тривалий час. У такий спосіб це знесилення тієї самої країни, проти якої була заподіяна агресія. Тому сьогодні у нього будуть робитися всі спроби в такому вигляді тримати цей конфлікт, не допускаючи не те, що миротворців, а будь-яких, навіть банально спостерігачів, які можуть разом з Україною показувати всьому світу, що це відкрита агресія і війна Росії проти України. Ці його заяви продовжують повністю цю лінію. Всі моменти, які він висловив, заперечують саму дію присутності там будь-кого, крім присутності там російських військ і їх найманців.

Закон про реінтеграцію «Самопоміч» хотіла б принаймні побачити. Півроку навколо нього ведеться дуже багато інтриг, з’являються незрозумілі сторінки

Щодо закону про реінтеграцію, то «Самопоміч» хотіла б його принаймні побачити. На жаль, останніх півроку, п’ять місяців навколо нього ведеться дуже багато інтриг, з’являються якісь незрозумілі сторінки. Головний принцип, який хочемо побачити у законі, щоб цей закон повністю корелювався з міжнародним законодавством.

У законопроекті Росія визнана агресором. Оперативний штаб, будуть підпорядковуватися всі силові структури. Замість АТО буде операція по обороні України. Терміну «війна» не буде

​Юрій Гримчак: У законопроекті Росія визнана агресором. Є посилання на міжнародні законодавчі акти. Так звана ст. 51 Статуту ООН про те, що будь-яка країна має право на самооборону. Є там підрозділи про оперативний штаб, якому будуть підпорядковуватися всі силові структури, в першу чергу військові. Призначати керівника цього штабу буде президент за поданням керівника Генштабу. (Замість АТО – ред.) буде операція по обороні України. (Терміну «війна» – ред.) не буде. Ми можемо назвати це війною, тоді фактично об’являємо війну Російській Федерації... Чи треба давати йому (Путіну – ред.) такий casus belli?

Є питання введення воєнного стану

​Тарас Пастух: Мова не йде про оголошення війни з Росією. Про це сьогодні не говорить жоден депутат, яким патріотичним він не був би. Є питання війни, а є питання введення воєнного стану, навіть не на всій території Україні, а в окремих її областях. Підставою для введення воєнного стану може бути навіть загроза агресії по відношенню до території України. Це вже дає право застосовувати ЗСУ по міжнародному законодавству.

Люди з посвідченнями учасника бойових дій за позовами Росії можуть стати невиїзними в Європу. Колись

Тризіркові, чотирьохзіркові американські генерали, які приїхали в Україну, щоб дати рекомендації, як це врегулювати, озвучували. Коли американські війська зайшли в Афганістан, відмовилися виконувати бойові завдання, які давалися, поки Америка юридично не закріпила статусу бойових дій з Афганістаном. Бо коли вони затримували талібів, фактично викрадали цивільних людей – у них не було статусу полонених, а військові не мали права затримувати, не воюючи. Їх сьогодні за це ніхто не переслідує. Може так статися, що люди з посвідченнями учасника бойових дій за позовами Росії можуть стати невиїзними в Європу. Колись...

Давайте спочатку визначимося з питанням, в який спосіб звільняємо ці території. Є три варіанти. Перше – банальна здача українських інтересів. Другий – це в силовий спосіб звільняємо, визначаємо, чи ЗСУ, Нацгвардія, спецслужби готові до цього сценарію. Третє – якщо визнаємо, що не готові, повинні визначити чіткі кордони, стосунки з цією територією, з людьми, з українцями, які проживають на цій території, щоб відсікти всіх тих, які туди приїхали небажані для української держави. І встановити кордон до моменту, поки Росія звідти не вийде самостійно через наш і зовнішній тиск, або ми не будемо готові в силовий спосіб звільнити.

Буде наш український сценарій

​Юрій Гримчак: Уявимо, завтра всі російські війська пішли, залишилися колаборанти. Досить значна частина з них побіжить в Росію. Їх там вже чекають, укріпрайони будуються на кордоні з Україною з того боку. Частина спробує чинити опір. Тоді туди буде вступати в дію або Нацгвардія, або... Буде наш український сценарій. Ми сьогодні будемо вимагати в Генасамблеї, вносити пропозицію про миротворчі війська, у тому числі спираючись на Мінські домовленості, де у пункті 10 говориться, що повинні бути виведені всі іноземні війська, найманці і роззброєні бойовики.

Законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесений до кінця вересня. Росіяни підуть з Донбасу. Заяви Путіна – спроба грати добру гру, коли все погано. Тиск Заходу, протидія України, готовність наших військ, економічний стан всередині Російської Федерації, можливі санкції змусять піти

(Законопроект щодо реінтеграції Донбасу буде внесений – ред.) після того, як пройде Генасамблея і стане зрозуміло, яким чином будемо приймати миротворців, ми внесемо зміни до статті. Я думаю, що до кінця вересня. Я думаю, що вони (росіяни – ред.) підуть з Донбасу. У них інших варіантів немає. І всі заяви Путіна – це спроба грати добру гру, коли у тебе все погано. Тиск Заходу, протидія України, готовність наших військ, економічний стан всередині Російської Федерації, можливі санкції (змусять піти – ред.). Через 180 днів всі розвідки США, згідно закону, який прийняв Конгрес і Сенат США, Трамп підписав, повинні донести, де, чиї, кому, але родичі, родичі родичів, коханки, друзі. Все це призведе до того, що все це повинно бути заарештоване і конфісковане.

Тарас Пастух: Проблема в тому, що американці більше воюють за Україну, ніж Україна сьогодні воює з Росією.