Миротворці ООН мають бути на всій окупованій території Донбасу – Геращенко про заяву Путіна

Представниця України на мінських переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко відкинула заяву президента Росії Володимира Путіна про можливу присутність миротворців ООН винятково на лінії розмежування сторін. Про це вона написала у вівторок на сторінці у Facebook.

«Це не український кордон, тому не може бути й мови про миротворців виключно вздовж лінії дотику. Кремлівські сценарії не пройдуть. Миротворці мають бути введені на всю окуповану росіянами територію, аби моніторити безпекову ситуацію і демілітаризацію, їх мандат має закінчуватися на українсько-російському кордоні», – заявила Геращенко.

Вона назвала умови російського президента намаганням «спотворити ідею українського керівництва щодо миротворців на Донбасі».

«Лінія зіткнення стала лінією зіткнення через російську агресію», – додала Геращенко.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, підбиваючи підсумки саміту БРІКС у Китаї, заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін.

Під час перебування наприкінці серпня в Україні міністра оборони США Джеймса Маттіса президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив із ним можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. Російська сторона в особі речниці МЗС Марії Захарової назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донабасі спробою перешкодити процесові реалізації «Мінська-2».