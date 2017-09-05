МЗС: Росія намагається спотворити ідею запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що Росія намагається спотворити ідею запровадження миротворчої операції ООН на Донбасі.

«Оприлюднена ЗМІ інформація про заяву президента Росії свідчить про чергове намагання Росії як сторони конфлікту представити агресію як внутрішньоукраїнський конфлікт та спотворити саму ідею та цілі запровадження миротворчої операції, що не слугуватиме досягненню головної мети – встановлення сталого миру на Донбасі та відновлення територіальної цілісності України», – мовиться у заяві відомства.

У МЗС наголошують, що не може бути й мови про присутність військового чи іншого персоналу сторони-агресора на території України під виглядом миротворців, це суперечитиме базовим принципам миротворчої діяльності ООН.

«Рівною мірою не може йти мови про отримання згоди на проведення ОПМ від незаконних збройних формувань, які діють на території ОРДЛО за підтримки, фінансування і матеріально-технічного забезпечення з боку Росії», – додають у дипломатичному відомстві.

Розгортання миротворчої операції ООН може сприяти відновленню миру та безпеки на Донбасі, наголошують у міністерстві.

Раніше сьогодні президент Росії Володимир Путін, підбиваючи підсумки саміту БРІКС у Китаї, заявив, що миротворці ООН на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. Путін також заявив, що це питання «не може бути вирішено без прямого контакту з представниками «самопроголошених республік» «ДНР» та «ЛНР», як він назвав підтримувані Росією сепаратистські збройні угруповання.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».Частина Донбасу перебуває під контролем угруповань «ЛНР» і «ДНР», які визнані в Україні терористичними.

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.