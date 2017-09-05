Миротворці ООН на Донбасі мають бути лише на лінії розмежування – Путін

Миротворці Організації Об’єднаних Націй на Донбасі можуть бути корисними для вирішення збройного конфлікту, але вони мають бути присутні лише на лінії розмежування сторін. Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив за підсумками саміту БРІКС у Китаї президент Росії Володимир Путін.

«Наявність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які гарантують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішенню проблеми на південному сході України», – сказав Путін.

Він додав, що ці сили повинні перебувати винятково на лінії розмежування сторін і «на жодних інших територіях».

«Це питання (врегулювання конфлікту на Донбасі – ред.) має вирішуватися не інакше, як після розведення сторін і відведення важкої техніки, і це не може бути вирішено без прямого контакту з представниками самопроголошених республік «ДНР» та «ЛНР», – додав російський президент.

Володимир Путін також повідомив, що доручив російському МЗС внести проект резолюції щодо миротворців на Донбасі на розгляд Ради безпеки ООН.

Під час перебування наприкінці серпня в Україні міністра оборони США Джеймса Маттіса президент України Петро Порошенко повідомив, що обговорив із ним можливе розгортання миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. Російська сторона в особі речниці МЗС Марії Захарової назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесові реалізації «Мінська-2».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

За останніми оцінками ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.