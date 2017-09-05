Абсурд, коли країна-агресор хоче прийти як миротворець – військовий експерт про заяви Путіна

В Україні відкидають ініціативу президента Росії Володимира Путіна розмістити миротворців на лінії розмежування і закликають міжнародні сили взяти під свій контроль ті ділянки українсько-російського кордону, де зараз немає українських прикордонників. Експерти кажуть, що таким чином Путін тисне на Захід через те, що Сполучені Штати можуть почати поставки Україні летальної зброї.

Миротворці мають бути розміщені не тільки і не стільки на лінії розмежування, а на всій території окупованих районів Донбасу. Так на пропозицію президента Росії Володимира Путіна відреагували в українському парламенті. Зокрема, про це заявили представник України на мінських переговорах Ірина Геращенко і голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Раніше Путін розпорядився внести на обговорення Ради Безпеки ООН резолюцію про розташування миротворців винятково на лінії розмежування.

Як заявив в коментарі Радіо Свобода заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко, Україна давно намагається домогтися введення миротворців на окуповану територію, і сьогоднішня заява Путіна є «успіхом дипломатії»: російський президент, за словами Гончаренка, зараз намагається перехопити і перекрутити українську ініціативу на користь власних інтересів.

Вони, в першу чергу, мають бути на кордоні між Україною і Росією. Ми хочемо далі домогтися головного – виведення російських військ із території Донбасу, припинення постачання туди зброї

«Вони, в першу чергу, мають бути на кордоні між Україною і Росією, який, на жаль, Україна не контролює на цей момент. Якщо їх там не буде, що дадуть миротворці на лінії розмежування? Ми можемо отримати стале припинення вогню, але ми хочемо далі домогтися головного – виведення російських військ із території Донбасу, припинення постачання туди зброї і так далі, і так далі», – заявив Гончаренко.

На думку голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва, розміщення миротворців за російським сценарієм може призвести до повторення сценарію з Придністров’ям, куди під виглядом миротворців заводили російські війська.

Ще два роки тому бойовики були проти миротворців

Сьогодні ватажки угруповань, що діють на Донбасі за підтримки Москви, як і Путін, готові обговорювати розміщення миротворців на лінії розмежування, проте, ще два роки тому, як і Путін тоді, вони відкидали можливість використання міжнародного миротворчого контингенту.

Зокрема, ось як аргументував командир донецьких бойовиків Олександр Захарченко: «Навіщо сюди будуть заходити миротворці? Для того, щоб розтягувати дві воюючі сторони. Якщо сюди зайде Російська Федерація – я скажу так. Якщо мова йде про ООН – я хочу подивитися, як у них вийде».

Україна, навпаки, вже давно говорила про необхідність введення міжнародного контингенту. Якщо в вересні 2014 року президент Петро Порошенко ще відкидав цю можливість, то в квітневому інтерв’ю 2015 року він вже заявляв про необхідність ввести миротворчий контингент не тільки на лінії розмежування, а й на кордоні з Росією. Про таку можливість президент також говорив із міністром оборони США Джеймсом Меттісом.

Президент Петро Порошенко два роки говорив про миротворців, і тепер Україна може їх отримати, заявив у коментарі Радіо Свобода військовий експерт із Центру Разумкова Олексій Мельник. Але Росія керується логікою війни і логікою досягнення перемоги й не зацікавлена у врегулюванні конфлікту, говорить він. Зі свого боку, Україна не до кінця формалізувала дії Росії як агресію, тому Путін може сьогодні говорити про миротворців.

Абсурд, коли країна-агресор заходить як миротворець

«Наразі формальний статус Росії в цьому конфлікті – це посередник. Росія бере участь у «нормандському форматі» як посередник. Ми дуже радо сприйняли наратив гібридної війни, і цей абсурд, АТО, і неоголошення війни дозволяє Росії з повним правом претендувати на участь у миротворчій операції. Абсурд, коли країна-агресор заходить як миротворець», – говорить Мельник.

На думку цього експерта, Україна може опинитися в складній ситуації, коли Путін підтримає ініціативу Порошенка і її підтримують європейські партнери. Тому, вважає Мельник, зараз Україні треба швидко готувати план дій і аргументи проти російських дипломатів. Миротворча місія на Донбасі може складатися з представників кількох країн, але є ризик, що Росія може певною мірою очолити зусилля, вважає експерт, тим більше, вона має право вето в Раді безпеки ООН.

Заяви Путіна про миротворців – це тиск на США

На думку британського історика Тімоті Еша, яку він виклав у статті для українського видання «Kyiv Post», пропозиція Путіна є загрозою у відповідь на можливість надання Сполученими Штатами Україні летальної зброї.

«Путін чітко говорить: по-перше, американська летальна зброя не впливатиме на бойові дії, і, по-друге, «повстанці» будуть атакувати на всіх ділянках фронту на Донбасі», – говорить історик.

Розташування миротворців зменшить грошові витрати Росії на озброєння бойовиків на Донбасі, проте залишить можливість ескалації бойових дій на будь-якій ділянці фронту, пише також Еш. На можливе розширення зони конфлікту у випадку постачання летальної зброї натякнув і сам Володимир Путін на прес-конференції в Китаї.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: