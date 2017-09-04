Ірина Луценко: в законі про реінтеграцію Донбасу ще не узгодили лише пункт про миротворців

Представник президента України у Верховній Раді України, народний депутат України (фракція «Блок Петра Порошенка») Ірина Луценко заявила, що законопроект про реінтеграцію Донбасу підготований повністю, за винятком пункту щодо миротворчої місії.

Як сказала вона після засідання погоджувальної ради в парламенті, законопроект, як вона раніше говорила, готовий «на 99 відсотків», і наразі ще обговорюється єдине питання: експерти і фахівці розглядають різні варіанти такої миротворчої місії. За її словами, йдеться про три можливі варіанти: поліційна місія Організації з безпеки і співпраці в Європі, яка нині має в Україні свою Спеціальну моніторингову місію, місія ООН чи миротворча місія Європейського союзу, можливо, разом із ОБСЄ.

Про миротворчу місію, нагадала вона, має говорити президент України Петро Порошенко під час виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН у другій половині вересня. На її думку, після завершення всіх узгоджень і додаткових консультацій із партнерами України в «нормандському форматі» законопроект уже з пунктом про миротворців можуть остаточно підготувати до кінця вересня і представити в парламенті на початку жовтня.

Луценко повторила, що в законопроекті Росія визнається агресором і запроваджується поняття самооборони України відповідно до статті 51 Статуту ООН. За її словами, це дасть можливість вийти з нині чинного режиму «антитерористичної операції» проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині сходу України і перейти до легітимності застосування в самообороні всіх силових структур, не оголошуючи війни Росії.

Також у документі запроваджується поняття тимчасово окупованих територій частини Донецької і Луганської областей – наразі це поняття щодо цих територій встановлене лише постановою Верховної Ради, але ще не законом. Крім того, самопроголошені органи угруповань «ДНР» і «ЛНР», створені поза правовим полем України, визнаються нелегітимними, як і всі їхні рішення чи акти захоплення майна, повідомила політик.

Законопроект орієнтований на позиції всіх трьох мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині сходу України, ухвалених наприкінці 2014 і на початку 2015 року, додала Ірина Луценко, і не стосується окупованого Криму.

На цьому ж брифінгу голова Верховної Ради Андрій Парубій уточнив, що, крім консультацій щодо законопроекту з партнерами України, його також має розглянути і затвердити Рада національної безпеки і оборони України.

Секретар РНБО Олександр Турчинов 30 серпня заявляв, що закон про реінтеграцію окупованих частин Донбасу вже цілком готовий до внесення на розгляд Верховної Ради, але ще тривають консультації щодо нього з закордонними партнерами України. Тоді він також висловлював сподівання, що ці консультації завершаться і президент внесе закон до Верховної Ради до початку сесійних засідань 5 вересня.

Заступник голови адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв уточнював раніше в ефірі Радіо Свобода, що законопроект про реінтеграцію окремих районів Донбасу адміністрація президента на доручення РНБО узгоджує з «ключовими партнерами» України – США, Німеччиною і Францією. За його словами, перша реакція західних партнерів щодо законопроекту була «обнадійливою».

Минулого понеділка, 28 серпня, Ірина Луценко вже заявляла про готовність законопроекту про реінтеграцію окупованої частини українського Донбасу «на 99,9 відсотка».

Останнім часом українські політики почали говорити про необхідність законодавчо оформити ситуацію на частині Донбасу, де від квітня 2014 року триває збройний конфлікт. Президент України Петро Порошенко ще в середині червня повідомив, що доручив розробити такий документ, що, за його словами, базувався б на умовах мінських домовленостей.